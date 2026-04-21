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tennis MAGAZIN 5/2026: Aryna Sabalenka – Mit Wucht an der Spitze

Die tennis MAGAZIN-Ausgabe 5/2026 ist im Handel und in unserem Online-Shop erhältlich. Titelthema: Aryna Sabalenka – das macht die Nummer 1 so stark. Außerdem im Heft: Die Rangliste der besten 50 Deutschen im Damentennis.

First Service

Fashion Quiz

Die ATP-Stars total modisch in Indian Wells.

Olympiabewerbung Hamburg

Spektakuläre Drohnen-Show in der Hansestadt.

Tops & Flops

Rafael Nadal, Bernabeu-Stadion, Marinko Matosevic.

Nachgefragt bei Feliciano Lopez

Der Ex-Profi über seine neue Rolle.

Turniere

Spitzenfrau

So ticket die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka.

Zverev 2.0

So hat Deutschlands Bester sein Spiel weiterentwickelt.

Frankreichs Aufsteiger

Der 17-jährige Moise Kouame im Porträt.

Gespür für Gras

Titelverteidiger Taylor Fritz kehrt zurück nach Stuttgart.

Zurück auf der Insel

Yannick Hanfmann spielt auf Mallorca.

Szene

Lust auf Turniere? So geht‘s!

Wir zeigen, wie man sich für Turniere anmelden kann.

Jubiläum – tennis MAGAZIN wird 50

Rivalen und Zweckgemeinschaft

Der Wettstreit zwischen Boris Becker und Michael Stich.

Unsere Besten

Die 50 besten deutschen Spielerinnen der Geschichte.

Gewinnspiel

Wir verlosen Paris-Tickets und eine Waschmaschine.

Ausrüstung

Heiße Sohle

Gewinnen Sie den Asics Solution Speed FF 4.

Zwischen Sportswear und High-Fashion

Zu Gast bei der Mailänder Fashion Week.

Die Quadratur des Kreises

Squared – der grifflastigste Schläger von Head.

Purer Spin

Die neunte Generation vom Babolat Pure Aero.

Feuer frei

Fire – die neue Schlägerserie von Tecnifibre.

Neue Produkte

Medizin

Unterschätzte Gefahr

Was bei einer Überstreckung im Knie passiert.

Leute

Ein bewegtes Leben

Zum 50. Geburtstag von Ex-Wunderkind Jennifer Capriati blicken wir auf ihre Karriere zurück.

Kolumnen

„ON TOUR“

Andreas Mies über das Sunshine Double.

„Crossmedial“

Ole Sudmann über den Start in die Sommersaison.

Sandplatzgötter

Medenspiele – die schönste Zeitverschwendung.