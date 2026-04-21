tennis MAGAZIN 5/2026: Aryna Sabalenka – Mit Wucht an der Spitze
Die tennis MAGAZIN-Ausgabe 5/2026 ist im Handel und in unserem Online-Shop erhältlich. Titelthema: Aryna Sabalenka – das macht die Nummer 1 so stark. Außerdem im Heft: Die Rangliste der besten 50 Deutschen im Damentennis.
First Service
Fashion Quiz
Die ATP-Stars total modisch in Indian Wells.
Olympiabewerbung Hamburg
Spektakuläre Drohnen-Show in der Hansestadt.
Tops & Flops
Rafael Nadal, Bernabeu-Stadion, Marinko Matosevic.
Nachgefragt bei Feliciano Lopez
Der Ex-Profi über seine neue Rolle.
Turniere
Spitzenfrau
So ticket die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka.
Zverev 2.0
So hat Deutschlands Bester sein Spiel weiterentwickelt.
Frankreichs Aufsteiger
Der 17-jährige Moise Kouame im Porträt.
Gespür für Gras
Titelverteidiger Taylor Fritz kehrt zurück nach Stuttgart.
Zurück auf der Insel
Yannick Hanfmann spielt auf Mallorca.
Szene
Lust auf Turniere? So geht‘s!
Wir zeigen, wie man sich für Turniere anmelden kann.
Jubiläum – tennis MAGAZIN wird 50
Rivalen und Zweckgemeinschaft
Der Wettstreit zwischen Boris Becker und Michael Stich.
Unsere Besten
Die 50 besten deutschen Spielerinnen der Geschichte.
Gewinnspiel
Wir verlosen Paris-Tickets und eine Waschmaschine.
Ausrüstung
Heiße Sohle
Gewinnen Sie den Asics Solution Speed FF 4.
Zwischen Sportswear und High-Fashion
Zu Gast bei der Mailänder Fashion Week.
Die Quadratur des Kreises
Squared – der grifflastigste Schläger von Head.
Purer Spin
Die neunte Generation vom Babolat Pure Aero.
Feuer frei
Fire – die neue Schlägerserie von Tecnifibre.
Neue Produkte
Medizin
Unterschätzte Gefahr
Was bei einer Überstreckung im Knie passiert.
Leute
Ein bewegtes Leben
Zum 50. Geburtstag von Ex-Wunderkind Jennifer Capriati blicken wir auf ihre Karriere zurück.
Kolumnen
„ON TOUR“
Andreas Mies über das Sunshine Double.
„Crossmedial“
Ole Sudmann über den Start in die Sommersaison.
Sandplatzgötter
Medenspiele – die schönste Zeitverschwendung.