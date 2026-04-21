Asics Solution Speed FF 4: Heiße Sohle

Der Asics Solution Speed FF 4 bietet Geschwindigkeit mit Dämpfung auf höchstem Niveau. Das Produktteam von Asics schildert im Interview die Besonderheiten des Modells.

Was zeichnet einen guten Tennisschuh aus?

Um es kurz und prägnant zu beschreiben. Es ist die Kombination aus Komfort, Stabilität und Dynamik.

Wo ordnet sich der Solution Speed FF 4 im aktuellen Schuh-Portfolio von Asics ein?

In der Asics „Playing Styles“-Übersicht ordnet sich der Schuh in der Kategorie „Speed/+++Komfortlevel“ ein.

Welche spezifischen Veränderungen wurden beim Solution Speed FF 4 im Vergleich zum Vorgänger vorgenommen?

Hier sind drei Merkmale zu nennen. Erstens: der verbesserte Komfort. Die optimierte Flytefoam-Zwischensohle sorgt für mehr Komfort und Reaktionsfreudigkeit. Diese haben wir aus dem Court FF 3 übernommen. Zweitens: der schnellere Start. Die überarbeitete Speedtruss-Trusstic verbessert Flexibilität und Explosivität. Und drittens: die optimierte Außensohle. Die neue Precision-Sole-Außensohle mit Asicsgrip bietet eine verbesserte Kombination aus Griffigkeit und Flexibilität.

Der Solution Speed FF 4 besticht vor allem durch seine Agilität. Wie unterstützt die neue Sohlenkonstruktion die kinetische Energie beim Abdruck auf dem Platz?

Die überarbeitete Speedtruss dient nicht nur als stabilisierendes Element auf der Fußaußenseite. Diese Technologie funktioniert zusätzlich wie eine Sprungfeder, indem sie den Vor- und Rückfuß flexibel miteinander verbindet. Das bringt beim Antritt zusätzliche Energie. Darüber hinaus sorgen die Kerben in der Hardcourt-Außensohle für die nötige Flexibilität für explosive Richtungswechsel.

Für welchen Spieler- und Fußtyp ist der Solution Speed FF 4 konzipiert?

Der Schuh unterstützt die Spielerinnern und Spieler optimal, die einen dynamischen und eher progressiven Spielstil verfolgen. Die Flexibilität, Leichtigkeit und Explosivität eignen sich perfekt für schnelle Richtungswechsel und Vorstöße ans Netz. Selbstverständlich bietet er zusätzlich die notwendige Stabilität für das Spiel an der Grundlinie. Obwohl das Obermaterial sehr anpassungsfähig ist, ist der Schuh etwas schmaler geschnitten als herkömmliche Modelle. Zudem fällt er kleiner aus als das Vorgängermodell.

Ein häufiger Kritikpunkt bei leichteren Schuhen wie dem Solution Speed FF 4 ist der Abrieb. Welche Maßnahmen wurden beim Solution Speed FF 4 getroffen, um die Lebensdauer der Außensohle zu erhöhen?

Die Precision-Sole wurde eigens für den Solution Speed FF 4 überarbeitet. Neuerdings wird eine Kombination aus Aharplus und Asicsgrip verbaut. Asicsgrip sorgt für maximale Griffigkeit auf sämtlichem Terrain, während Aharplus die notwendige Langlebigkeit der abriebintensiven Zonen garantiert. Diese Paarung hat sich im Performance-Running bei Klassikern wie dem GEL-Nimbus 28 und dem GEL-Kayano 32 ausgezeichnet und wurde nun auf die Bedürfnisse im Tennis angepasst.

Welche Rolle spielt mittlerweile Künstliche Intelligenz beim Bau eines Schuhs?

Künstliche Intelligenz eignet sich hervorragend, um Muster und Abläufe zu erkennen und diese zu optimieren. Diese Fähigkeit haben wir uns bei der Innovation der Precision-Sole zu eigen gemacht. Mithilfe künstlicher Intelligenz haben wir einen umfangreichen Datensatz hinsichtlich der Abriebverhalten von Tennisschuhaußensohlen analysiert. Ziel der Analyse war, die perfekte Balance aus Materialaufwand und Gewichteinsparung zu finden, um einen griffigen, langlebigen und gleichzeitig leichten Schuh zu entwickeln.