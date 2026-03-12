Unboxing und Gewinnspiel: Asics Solution Speed FF 4

tennis MAGAZIN hat den Asics Solution Speed FF 4 genauer unter die Lupe genommen. Was macht den Schuh von Olympiasiegerin Belinda Bencic aus? Außerdem verlosen wir den Schuh.

Auf vier Säulen fußt die Philosophie von Ascis. Erstens: Athletentest. Die Eliteathleten, die bei Ascis unter Vertrag stehen, testen die Produkte während der gesamten Entwicklungsphase. Zweitens: Wissenschaft. Im Asics Institute of Sport Science wird Form, Bewegung, Materialien und Design analysiert. Drittens: Innovation. Der Prozess der kleinen und stetigen Verbesserung nennt sich Kaizen. Der Begriff Kaizen kommt aus dem Japanischen. Er setzt sich zusammen aus Kai = Veränderung, Wandel; Zen = zum Besseren. Viertens: Nachhaltigkeit. 90 Prozent der neuen Schuhe von Asics enthalten recyceltes Material.

Mit dem Solution Speed FF 4, den es verschiedenen Farbvarianten gibt, hat Asics ein bestehendes Modell weiterentwickelt. Der Schuh wurde für Spieler konzipiert, die auf dem Platz besonderen Wert auf Geschwindigkeit und Agilität legen, und basiert auf Erkenntnissen aus der Zusammenarbeit mit Olympiasiegerin Belinda Bencic.

Zu den wichtigsten Innovationen beim Schuh zählen drei Faktoren: der leichte Komfort durch die Zwischensohlendämpfung aus biobasiertem Material, die schnellere Beschleunigung durch die Speedtruss-Technologie, die darauf ausgelegt ist, den Fuß gezielt bei der Vorwärtsbewegung zu unterstützen, sowie die überlegene Traktion, bei der die Außensohle mit Gummi im Zehenbereich für einen starken Halt für eine präzise Beinarbeit sorgt.

Weitere Infos zum Asics Solution Speed FF 4 erfahrt ihr in unserem Unboxing-Video.

ASICS SOLUTION SPEED FF 4: SO LÄUFT DIE TEILNAHME AM GEWINNSPIEL