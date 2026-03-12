Miami Open 2026: Alle Infos zum Turnier, TV, Preisgeld

Miami Open 2026: Vom 15. bis 29. März 2025 findet das Tennisturnier in Miami statt. Hier erfahrt ihr alle Details zum ATP-und WTA-Turnier.

Miami Open 2026: Wann findet das Tennis-Masters-Turnier statt?

Die Miami Open 2026 finden vom 15. bis 29. März 2026 im Hard Rock Stadium in Miami Gardens, Florida, statt. Darüber hinaus kann außerhalb des Stadions auf 26 weiteren Hartplätzen gespielt werden. Das prestigeträchtige Tennisturnier wird seit 1985 ausgetragen und ist sowohl Teil der ATP Masters 1000-Serie auf der ATP-Tour als auch der WTA 1000-Serie auf der WTA-Tour. Seit 2015 wird das Turnier, das zusammen mit dem Masters in Indian Wells das „Sunshine Double“ bildet, unter dem Namen Miami Open presented by Itau ausgetragen.

MIAMI OPEN 2026: SPIELPLAN

Die Zeitverschiebung zwischen Deutschland und Miami beträgt normalerweise sechs Stunden. Da in den USA allerdings die Umstellung auf Sommerzeit drei Wochen früher stattfand, beträgt die Zeitverschiebung während der Miami Open, abgesehen vom letzten Turniertag, nur fünf Stunden. Demzufolge beginnt die Nachmittagssession um 16 Uhr bzw. um 18. Uhr und die Abendsession um 0 Uhr deutscher Zeit.

SPIELPLAN DES ATP-TURNIERS

Qualifikation: Montag, 16. & Dienstag, 17. März

1. Runde: Mittwoch, 18. & Donnerstag, 19. März

2. Runde: Freitag, 20. & Samstag, 21. März

3. Runde: Sonntag, 22. & Montag, 23. März

Achtelfinale: Dienstag, 24. März

Viertelfinale: Mittwoch, 25. & Donnerstag, 26. März

Halbfinale: Freitag, 27. März

Finale: Sonntag, 29. März

SPIELPLAN DES WTA-TURNIERS

Qualifikation: Sonntag, 15. & Montag, 16. März

1. Runde: Dienstag, 17. & Mittwoch, 18. März

2. Runde: Donnerstag, 19. & Freitag, 20. März

3. Runde: Samstag, 21. & Sonntag, 22. März

Achtelfinale: Montag, 23. März

Viertelfinale: Dienstag, 24. & Mittwoch, 25. März

Halbfinale: Donnerstag, 26. März

Finale: Samstag, 28. März

Miami Open 2026: Welche Spielerinnen und Spieler sind am Start?

Nach den vier Grand-Slam-Turnieren zählt das kombinierte Turnier in Miami, bei dem Herren und Damen parallel spielen, zu einem der bedeutendsten Turniere. Die komplette Weltelite ist in Indian Wells am Start. Absagen gibt es nur, wenn Spieler und Spielerinnen verletzt sind.

Die Miami Open haben bei Damen und Herren ein 96er-Feld. Bedeutet: Die Top 32 der Setzliste haben zu Beginn ein Freilos und müssen sechs Spiele für den Turniersieg gewinnen. Spieler und Spielerinnen außerhalb der Setzliste brauchen wie bei einem Grand-Slam-Turnier sieben Siege. Die Setzliste richtet sich nach der aktuellen Weltrangliste am 16. März. Am 16. März erfolgt zudem die Auslosung für das Hauptfeld.

Miami Open 2026: Deutsche Teilnehmer

Im Hauptfeld der Männer sind aus deutscher Sicht mit Alexander Zverev, Daniel Altmaier und Jan-Lennard Struff drei Spieler im Hauptfeld. Bei den Damen stehen Laura Siegemund, Tatjana Maria und Eva Lys im Hauptfeld. In der Qualifikation bei Damen und Herren treten Ella Seidel und Yannick Hanfmann an.

MIAMI OPEN 2026: WIE VIEL PREISGELD UND PUNKTE GIBT ES?

Indian Wells ist gemeinsam mit Indian Wells nach den vier Grand-Slam-Turnieren das höchstdotierte Turnier auf der ATP- und WTA-Tour. Es werden dieses Jahr bei Damen und Herren jeweils 9.415.725 US-Dollar ausgeschüttet. Die Einzelsieger bekommen 1.151.380 US-Dollar für den Turniersieg. Eine Teilnahme an der ersten Runde bringt 24.335 US-Dollar.

MIAMI OPEN 2026: WELTRANGLISTENPUNKTE

Runde ATP-Punkte im Einzel ATP-Punkte im Doppel WTA-Punkte im Einzel WTA-Punkte im Doppel Sieger 1000 1.000 1000 1.000 Finalist 650 600 650 650 Halbfinale 400 360 390 390 Viertelfinale 200 180 215 215 Achtelfinale 100 90 120 120 3. Runde 50 0 (1. Runde im Doppel) 65 10 (1. Runde im Doppel) 2. Runde 30 – 35 – 1. Runde 10 – 10 – 2. Quali-Runde 10 – 20 – 1. Quali-Runde 0 – 2 –

MIAMI OPEN 2026: WO LÄUFT DAS TURNIER IM TV?

Nachdem sich Sky neben der ATP-Tour auch die Rechte für die WTA-Tour gesichert hat, wird das gesamte Event beim Pay-TV-Sender gezeigt. Darüber hinaus lassen sich alle Spiele der Herren aus Indian Wells im Online-Stream von TennisTV verfolgen. Bei beiden Anbietern muss ein Abonnement abgeschlossen werden.

MIAMI OPEN 2026: WER SIND DIE TITELVERTEIDIGER?

Im Herrenfinale des vergangenen Jahres siegte überraschend Jakob Mensik. Der Tscheche setzte sich im Finale mit 7:6, 7:6 gegen Novak Djokovic durch. Für Mensik war es sein erster Masters-Titel. Rekordsieger in Miami ist Djokovic mit sechs Titeln. Einen deutschen Sieger gab es Miami bislang noch nicht. Alexander Zverev erreichte 2018 als bislang einziger Deutscher das Finale.

Bei den Damen gewann im letzten Jahr Aryna Sabalenka. Im Finale setzte sich Sabalenka mit 7:5, 6:2 gegen Jessica Pegula durch. Rekordsiegerin in Miami ist Serena Williams mit acht Titeln. Aus deutscher Sicht triumphierte Steffi Graf fünfmal bei den Miami Open.

MIAMI OPEN: DIE SIEGER DER LETZTEN 10 JAHRE