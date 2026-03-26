Sabalenka vs. Rybakina: Kurioses Halbfinale bei Miami Open

Im Halbfinale der Miami Open kommt es zu einem besonderen Ereignis: Aryna Sabalenka und Elena Rybakina, die Nummern eins und zwei der Weltrangliste, spielen gegeneinander. Warum dies bereits im Halbfinale möglich ist.

Aryna Sabalenka vs. Elena Rybakina – es ist ein Klassiker auf der WTA-Tour. Im Halbfinale bei den Miami Open treffen die Nummer eins und zwei der Weltrangliste zum insgesamt 17. Mal aufeinander.

Ungewöhnlich hierbei ist, dass dies bereits im Halbfinale passiert. Typischerweise stehen sich die Nummer eins und zwei im WTA-Ranking meist nur im Finale gegenüber. Da Rybakina zum Zeitpunkt der Auslosung aber noch auf Platz drei der Weltrangliste stand und sich durch den Finaleinzug in Indian Wells auf Platz zwei verbesserte, kommt es bereits im Halbfinale zum Duell.

Auf der WTA-Tour gab es solch ein „frühes“ Match zwischen den zwei besten Spielerinnen im WTA-Ranking bisher nur zwei Mal. Bei den US Open 1998, als Martina Hingis und Jana Novotna im Halbfinale aufeinandertrafen, sowie bei den French Open 1996, als Steffi Graf und Conchita Martinez sich gegenüberstanden.

Sabalenka vs. Rybakina: Match Nummer drei in 2026

Zuvor gewann Sabalenka das Viertelfinale gegen Hailey Baptiste mit einem souveränen 6:4, 6:4, Rybakina konnte sich gegen Jessica Pegula mit 2:6, 6:3, 6:4 durchsetzen. Die beiden stehen sich nun Donnerstagnacht (ab 1:30 Uhr) gegenüber. Für Rybakina ist es das dritte Mal, dass sie im Halbfinale der Miami Open auftaucht.

Sabalenka führt das Head-to-Head mit 9:7 Siegen an. Auch das letzte Match im packenden Finale in Indian Wells konnte sie für sich entscheiden – 3:6, 6:3, 7:6 (8:6). Nun folgt also das Rematch – in der aktuellen Saison herrscht momentan Gleichstand zwischen den beiden, 1:1. Rybakina siegte im Finale der Australian Open.

„Es ist immer ein Kampf, immer eine Herausforderung. Wir treiben uns gegenseitig bis an unsere Grenzen und zeigen immer unser bestes Tennis. In solchen Matches werde ich als Spielerin besser“, sagte Sabalenka im Interview auf dem Platz nach ihrem Einzug ins Halbfinale. Die Nummer eins der Welt hat momentan eine Saisonbilanz von 21:1-Siegen.

Durch ihren vorangegangenen Turniersieg in Indian Wells würde die 27-Jährige mit dem Titel in Miami das seltene Sunshine Double fixieren. Das andere Halbfinale bei den Miami Openbestreiten Coco Gauff und Karolina Muchova.