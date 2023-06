Gewinnspiel: 2 Centre Court-Tickets für Wimbledon 2023

Gemeinsam mit Sipsmith verlost tennis MAGAZIN zwei Centre Court-Tickets für Wimbledon 2023, inklusive Flug und Übernachtung.

Nach Roland Garros ist vor Wimbledon. Und was gibt es besseres, als bei dem traditionsreichsten Tennisturnier der Welt live vor Ort zu sein? Jeder Tennisspieler schwärmt von der einzigartigen Atmosphäre in London, der Eleganz und Historie auf der Anlage. Und ihr liebe tennis MAGAZIN-Leserinnen und Leser habt dieses Jahr die Chance, zwei Tickets für das prestigeträchtige Turnier zu gewinnen.

Jetzt mitmachen und nach Wimbledon fliegen!

Gemeinsam mit Sipsmith verlosen wir folgenden Gewinn:

2 Centre Court-Tickets für Wimbledon, am Dienstag, den 4. Juli 2023

Flug und Übernachtung im Best Western Chiswick Palace Hotel

Besuch der Destillerie

Eine Flasche Sipsmith Strawberry Gin

Wer oder was ist Sipsmith?

Der Sipsmith Strawberry Smash Gin wird im Rahmen der Partnerschaft mit den Wimbledon Championships von der in London beheimateten Sipsmith Distillery angeboten. Wer in den Genuss dieser Limited Edition kommt, trifft auf den Sipsmith London Dry Gin mit leichtem Twist nach Erdbeere und Minze. Die beiden typisch englischen Key-Botanicals sind ansprechend dezent in das ansonsten recht klassische Geschmacksprofil eingearbeitet. Zu gefallen wissen außerdem die alkoholische Qualität, die ordentliche Intensität und das wärmende Mundgefühl. Genießen lässt sich der Gin in Form zahlreicher Drinks und durchaus auch pur. Das Flaschendesign kann in Sachen Optik wie auch Qualität punkten.

Wimbledon auch zu Hause mit Sipsmith genießen

Das Rezept für den Wimbledon-Drink „Sipsmith Strawberry Smash Club“50 ml Sipsmith Strawberry Smash Gin:

15 ml trockener Wermut

25 ml frisch gepresster Zitronensaft

Eiweiß

Frische Erdbeeren

Glas: Cocktailschale

Garnitur: Frische Erdbeeren

Zubereitung:

Sipsmith Strawberry Smash Gin, Wermut, frisch gepressten Zitronensaft, Zuckersirup, frische Erdbeeren und Eiweiß in einen Shaker geben und 10-12 Sek. gut schütteln (ohne Eiswürfel). Eiswürfel nun hinzugeben und erneut shaken.

In eine gekühlte Cocktailschale abseihen und mit frischen Erdbeeren garnieren.

Jetzt anmelden und zwei Wimbledon-Centre-Court-Tickets gewinnen!

Abonnieren Sie unseren E-Mail-Newsletter, füllen Sie dafür das untenstehende Formular aus.

Bestätigen Sie die Teilnahme in der von uns versendeten E-Mail. Sie erhalten danach regelmäßig die neuesten Infos rund um den Tennissport von uns per E-Mail.

Dann Daumen drücken!

Der ausgeloste Gewinner wird nach Teilnahmeschluss per E-Mail benachrichtigt.

Teilnahmeschluss: 26. Juni 2023