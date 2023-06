Sabine Lisicki bereitet sich im Mallorca Country Club auf Berlin vor

Vor genau zehn Jahren stand Sabine Lisicki im Finale von Wimbledon. Ihre Liebe zum Tennis – und speziell zum Rasentennis – hatte die Berlinerin dorthin geführt. Und spätestens seitdem weiß jeder Tennisfan, was Sabine Lisicki meint, wenn sie sagt: „Auf Rasen zu spielen, das fühlt sich für mich natürlich an.“

Vom 17. bis zum 25. Juni finden auf der Anlage des LTTC „Rot-Weiß“ e. V. in Berlin die bett1open presented by ecotrans Group statt. Neun der aktuell in den Top 10 aufgeführten Spielerinnen haben bereits zugesagt. Dort, in ihrer Heimatstadt und in ihrem Heimatklub, stellt sich Lisicki diesem Weltklasse-Feld.

Und dort will sie einen guten Eindruck hinterlassen. In der Vorbereitung auf das mit 850.000 US-Dollar dotierte Turnier überlässt sie daher nichts dem Zufall. Deshalb trainiert sie aktuell auf den Rasenplätzen im Mallorca County Club (MCC).

Dort liegt der gleiche Rasen wie bei den bett1open presented by ecotrans Group und wie auch in Wimbledon. Aufschlag, Return, Bewegungsabläufe auf Rasen – all das ist im MCC perfekt zu trainieren. Auf der stilvollen Anlage werden ab dem 24. Juni auch die Mallorca Championships der ATP-Tour ausgetragen.

Perfekte Vorbereitung

„Ich freue mich unglaublich, zurück zum LTTC Rot-Weiß zu kommen und dort auf Rasen zu spielen. Hier kann ich mich darauf perfekt vorbereiten“, sagt Lisicki zwischen ihren Trainingseinheiten auf Mallorca.

Im Mallorca Country Club will sie den Grundstein legen für eine erfolgreiche Rasensaison. Die Vorzüge der Top-Plätze des MCC haben sich in der Tennis-Weltspitze längst herumgesprochen. Neben Lisicki trainiert so zum Beispiel mit der Französin Caroline Garcia die amtierende Weltmeisterin ebenfalls auf den MCC-Courts.