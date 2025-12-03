Gewinnspiel: Camp mit Barbara Rittner im Tannenhof Sport & Spa

tennis MAGAZIN verlost anlässlich unseres 50-Jahre-Jubiläum eine Reise zum Trainingscamp mit Barbara Rittner im Tannenhof Sport & Spa im Allgäu.

Wenn es darum geht, Tennis, Wellness, edle Speisen, Galas und Prominenz zu verbinden, ist das Tannenhof Sport & Spa im Allgäu ganz vorne. Die frühere Head of Women‘s Tennis im DTB, Barbara Rittner, gibt regelmäßig Camps in dem Fünf-Sterne-Haus. Inzwischen ist Rittner Teil der Agentur AceIn Performance, die unter anderem Ida Wobker, Nastasja Schunk und Eva Bennemann betreut. Den Teilnehmern ihrer regelmäßig stattfindenden Kurse gibt sie nicht nur das Rüstzeug für Medenspiele mit – die Eurosport-Expertin plaudert auch aus dem Nähkästchen in Sachen Profisport.

Tannenhof Sport & Spa: Trainingscamp mit Barbara Rittner

Im malerischen Westallgäu, im renommierten Tannenhof Sport & Spa, findet vom 8.2 (Sonntag) bis 13.2.2026 (Freitag) ein exklusives Trainingswochenende unter der Leitung von Barbara Rittner statt. Unterstützt wird Rittner von Ute Strakerjahn (ehem. Trainerin von Jan-Lennard Struff, Diplom A-Trainerin, ehem. Honorar-Bundestrainerin).

In diesem Camp profitieren Sie von der hohen Trainingsqualität, aber auch von Impulsen für die eigene Weiterentwicklung im Spiel. Wer seinen Spielstand sichern und auf das nächste Level bringen möchte, findet hier optimale Bedingungen.

TENNISTRAINING

5 Trainingseinheiten à 90 Min (vormittags) von Montag bis Freitag

max. 3 Spieler / Platz mit maximal LK 15 !

PROGRAMM

Sonntag um 18:00 Uhr Begrüßung und Einteilung für Montag

Montag – Freitag: Training in 3er Gruppen auf Hardcourt in der Halle

10-11.30 Uhr 6 Teilnehmer auf 2 Plätzen

11.30-13 Uhr 6 Teilnehmer auf 2 Plätzen

10-11.30 Uhr 6 Teilnehmer auf 2 Plätzen 11.30-13 Uhr 6 Teilnehmer auf 2 Plätzen Mittwoch 18:00 Uhr: Q&A mit Barbara Rittner, danach gemeinsames Abendessen

Freitag: Abreise, Late-Checkout wird nach Verfügbarkeit ermöglicht!

Was kann ich gewinnen?

Tennis-Camp mit Barbara Rittner: 8. bis 13. Februar für eine Person (maximal LK 15; Begleitperson im DZ auf eigene Kosten), 5 Trainingseinheiten à 90 min. von Mo bis Fr auf Hartplatz, Q&A mit Rittner, Hotel mit Halbpension.

So nehmen Sie teil: Schicken Sie uns ein Foto oder ein Video mit Ihrem Lieblingscover von tennis MAGAZIN an redaktion@tennismagazin.de, Stichwort Jubiläum. Einsendeschluss ist 7. Januar 2026. Wir drücken Ihnen die Daumen!