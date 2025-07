Gewinnspiel: Limitierter Wilson RF 01 Pro Classic von Roger Federer

Wir verlosen in Kooperation mit Wilson den RF 01 Pro Classic in limitierter Auflage. Das neue Design erinnert an die dominanten Jahre von Roger Federer.

Der Tennis-Ausrüster Wilson hat eine neue Kollektion auf den Markt gebracht. Es ist eine Hommage an Federers Vermächtnis und seinen weltweiten Einfluss. Sie ist inspiriert von dem kultigen nCode®-Schläger, den er während seiner dominanten Karriere von 2004 bis 2006 benutzt hat.

Die RF Classics Collection umfasst zwei Schläger in limitierter Auflage, die in Zusammenarbeit mit Federer entwickelt wurden. Der eine ist eine moderne Interpretation des nCode- Designs, das beim RF 01, der letztes Jahr auf den Markt kam, neu interpretiert wurde. Der andere ist eine originalgetreue Neuauflage des Originals und bietet Fans die seltene Gelegenheit, ein Stück Tennisgeschichte zu besitzen.

Die RF Classics Collection von Wilson umfasst:

RF 01 Pro Classic : Eine moderne Interpretation der nCode-Ästhetik, die auf Federers RF 01 Pro Rahmen zu sehen ist. Das SABR-inspirierte Design unterstützt eine vielseitige Leistung mit mühelosem Spin, Tempo und Richtungswechseln. Wird mit einer geformten RF-Schlägerhülle geliefert (350 Euro).

: Eine moderne Interpretation der nCode-Ästhetik, die auf Federers RF 01 Pro Rahmen zu sehen ist. Das SABR-inspirierte Design unterstützt eine vielseitige Leistung mit mühelosem Spin, Tempo und Richtungswechseln. Wird mit einer geformten RF-Schlägerhülle geliefert (350 Euro). nSix-One Tour 90: Eine Neuauflage des Original-Schlägers, den Federer während seiner Amtszeit 2004-2006 benutzt hat, authentisch rekonstruiert für den heutigen Spieler oder Sammler (299 Euro).

„Ich habe so viele tolle Erinnerungen an meine Wilson-Schläger, aber der nCode® wird immer hervorstechen“, sagt Roger Federer. „Es bedeutet mir sehr viel, diesen Teil meiner Karriere für neue Generationen von Spielern und Fans zurückzubringen.“

Was kann ich gewinnen?

Wir verlosen in Kooperation mit Wilson den RF 01 Pro Classic im nCode-Design.

Testfazit von tennis MAGAZIN aus Ausgabe 1-2/2025: „Die Eleganz von Federer fließt in die eigene Schlägerreihe. Die edle Optik kam sehr gut an. Ausgestattet mit kantigem Ledergriff und reichlich Gewicht erzeugt der RF 01 Pro eine immense Wucht. Die Präzision in den Schlägen sucht ihresgleichen. Der Testsieg ist die verdiente Folge, wenn auch eine Warnung ausgesprochen werden muss. Denn der RF 01 Pro gehört nur in die Hände von hochklassigen Leistungsspielern, die mit solch einem Schläger umgehen können.“

WIE KANN ICH AM GEWINNSPIEL TEILNEHMEN?