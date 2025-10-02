Gewinnspiel-Special 2025: Große Verlosung!
Machen Sie mit bei der tennis MAGAZIN-Tombola und sichern Sie sich tolle Preise von unseren sieben Anbietern. Teilnehmen und gewinnen!
Wählen Sie unter sieben tollen Preisen aus und mit etwas Glück zählen Sie zu den Gewinnern! Ob Tennisurlaub, ein schönes Wellness-Wochenende oder VIP-Tickets für Deutschlands größtes Damenturner – Sie haben die Wahl!
UND SO EINFACH GEHT’S!
– Suchen Sie sich auf den nächsten Seiten einen Gewinn aus (Nummern 01 bis 07).
– Wahl im Internet: Füllen Sie auf www.tennismagazin.de das Formular aus und geben Sie Ihre Gewinnnummer an.
– E-Mails nehmen nicht an der Verlosung teil!
– Nach Ablauf des Einsendeschlusses ziehen wir die Gewinner der jeweiligen Preise und benachrichtigen sie per Post.
– Wer nicht zu den Gewinnern zählt, wird von der Firma, die den gewünschten Preis anbietet, angeschrieben und erhält ein individuelles Angebot.
– Ihnen gefällt mehr als ein Preis? Dann können Sie auch mehrfach teilnehmen, jedoch pro Preis nur ein Internetformular ausfüllen.
– Teilnahmeschluss ist der 10. Dezember 2024
Hier geht es zum Gewinnspiel-Formular!