Gewinnspiel-Special 2025: Große Verlosung!

– Suchen Sie sich auf den nächsten Seiten einen Gewinn aus (Nummern 01 bis 07).

– Wahl im Internet: Füllen Sie auf www.tennismagazin.de das Formular aus und geben Sie Ihre Gewinnnummer an.

– E-Mails nehmen nicht an der Verlosung teil!

– Nach Ablauf des Einsendeschlusses ziehen wir die Gewinner der jeweiligen Preise und benachrichtigen sie per Post.

– Wer nicht zu den Gewinnern zählt, wird von der Firma, die den gewünschten Preis anbietet, angeschrieben und erhält ein individuelles Angebot.

– Ihnen gefällt mehr als ein Preis? Dann können Sie auch mehrfach teilnehmen, jedoch pro Preis nur ein Internetformular ausfüllen.

– Teilnahmeschluss ist der 10. Dezember 2024