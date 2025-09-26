Gewinnen Sie eine Haier-Waschmaschine

Haier X SERIES 11 – Die Waschmaschine, die mehr kann als nur sauber

Technologie trifft Präzision – inspiriert von Tennis: So wie Profis auf dem Court mit höchster Genauigkeit und Leidenschaft spielen, setzt auch Haier mit der X SERIES 11 neue Maßstäbe in der Wäschepflege. Wir verlosen ein Exemplar!

Die Vorteile auf einen Blick:

Ultra-Leise-Technologie und AI Dynamic Balance System: Dank innovativem Direktantrieb und einem integrierten Balance-System arbeitet die X SERIES 11 selbst bei voller Schleuderleistung flüsterleise und mit minimaler Vibration.

Smart Home Integration: Über die hOn App steuerst Du Deine Waschmaschine bequem per Smartphone – von überall.

Ultra Fresh Air: Nach Beendigung des Waschprogramms wird frische Luft in die Trommel geblasen, um Gerüche und Schimmelbildung zu verhindern, so bleibt die Wäsche bis zu 12 Stunden frisch.

Hygiene-Plus: Mit der antibakteriellen ABT®-Technologie werden Bakterien und Keime in der Türmanschette zu 99,9 % entfernt – für ein Extra an Hygiene, das besonders Allergiker und Familien mit Kindern schätzen.

Energieeffizienz der Spitzenklasse: Die X SERIES 11 ist nicht nur leistungsstark, sondern auch sparsam. Mit Energieeffizienzklasse A und intelligentem Wassermanagement schont sie Umwelt und Geldbeutel gleichermaßen.

XL-Trommel & Schnellprogramme: Bis zu 10 kg Fassungsvermögen und flexible Schnellwaschoptionen machen auch große Wäscheberge und spontane Waschaktionen zum Kinderspiel.

Design und Bedienkomfort: Die Trommelöffnung ist besonders breit und eine LED-Innenbeleuchtung sorgt für bessere Sicht beim Ein- und Ausräumen. Außerdem ist die Waschmaschine mit einem TFT-Touch-Display für intuitive Bedienung ausgestattet.

Tennis & Technologie – eine perfekte Symbiose

Präzision, Spitzenleistung und Liebe zum Detail – Werte, die Tennis auszeichnen und genauso in Haiers DNA stecken. Bereits seit 2022 unterstützt Haier die Bitpanda Hamburg Open als Premiumpartner und setzt das erfolgreiche Sponsoring als Teil seines globalen Engagements auch in diesem Jahr fort. Unter dem Motto „PLAY WITH THE NUMBER ONES“ unterstreicht Haier seine Position als Premiumhersteller und bringt Technologie & Sport zusammen – für Höchstleistungen, die begeistern.

