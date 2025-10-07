Six Kings Slam 2025 in Riad: Infos, Spieler, Spielplan, Preisgeld und Streaming

Der Six Kings Slam 2025 findet wierder in Riad statt. Hier erhalten Sie alle Informationen zum exklusiven Showturnier mit Alcaraz, Sinner, Zverev und Co.

Die zweite Auflage des Six Kings Slam bringt vom 15. bis 18. Oktober 2025 Tennis-Superstars nach Saudi-Arabien. Im Rahmen der „Riyadh Season“ kämpfen sechs der besten Spieler der Welt in der ANB Arena um viel Preisgeld und die Krone des Showturniers. Titelverteidiger ist Jannik Sinner, der im Vorjahr in einem umkämpften Finale Carlos Alcaraz bezwang.

Wann und wo findet der Six Kings Slam 2025 statt?

Austragungsort ist die hochmoderne ANB Arena in Riad, eine neu errichtete Indoor-Halle mit Hardcourt-Belag. Sie bietet modernste Technik und Platz für mehrere Tausend Zuschauer.

Das Turnier erstreckt sich über vier Tage, von Mittwoch, 15. Oktober, bis Samstag, 18. Oktober 2025. Am Freitag (17. Oktober) finden aufgrund der ATP-Regularien keine Matches statt! Gespielt wird im K.o.-Modus, inklusive Spiel um Platz drei.

Welche Spieler nehmen teil?

Beim Six Kings Slam treten sechs der bekanntesten ATP-Stars im Einzelmodus gegeneinander an:

Carlos Alcaraz (Weltranglisten-Nr. 1 und sechsfacher Grand-Slam-Sieger)

(Weltranglisten-Nr. 1 und sechsfacher Grand-Slam-Sieger) Jannik Sinner (Titelverteidiger und aktueller Weltranglisten-Zweiter)

(Titelverteidiger und aktueller Weltranglisten-Zweiter) Novak Djokovic (Grand Slam Rekordsieger (24 Titel)

(Grand Slam Rekordsieger (24 Titel) Alexander Zverev (Olympiasieger und dreimaliger Grand-Slam-Finalist)

(Olympiasieger und dreimaliger Grand-Slam-Finalist) Stefanos Tsitsipas (Sieger der ATP-Finals 2019)

(Sieger der ATP-Finals 2019) Taylor Fritz (US-Open-Finalist 2024 und US-amerikanische Nr. 1)

Format

Das Event wird im Best-of-Three-Format ausgetragen. Vier Spieler starten im Viertelfinale, zwei Stars greifen mit einem Freilos direkt im Halbfinale ein.

15. Oktober : Viertelfinale Jannik Sinner vs. Stefanos Tsitsipas Alexander Zverev vs. Taylor Fritz

: Viertelfinale 16. Oktober : Halbfinale Novak Djokovic vs. Sieger Sinner/Tsitsipas Carlos Alcaraz vs. Sieger Zverev/Fritz

: Halbfinale 18. Oktober: Finale + Match um Platz drei

Preisgeld

Das Preisgeld unterstreicht den speziellen Charakter des Turniers. Insgesamt werden 13,5 Millionen US-Dollar ausgeschüttet.

Sieger: 4,5 Millionen US-Dollar

Jeder Teilnehmer bekommt eine Antrittsprämie: jeweils 1,5 Millionen US-Dollar

Der Gewinner bekommt nach drei Siegen also sechs Millionen US-Dollar. Diese Summe übertrifft das Preisgeld eines Grand-Slam-Erfolgs deutlich. Zum Vergleich: Bei dem am höchsten dotierten Grand Slam Turnier, den US Open, erhielt Alcaraz als Champion dieses Jahr immerhin knapp 5 Millionen US-Dollar. Allerdings musste er dafür auch sieben Best-of-five-Matches in zwei Wochen gewinnen.

Übertragung und Livestream

Der Six Kings Slam 2025 wird dieses Jahr exklusiv auf Netflix übertragen – ohne zusätzliche Kosten für Abonnenten.

Übertragungszeiten (MEZ):

15. Oktober, ab 18:30 Uhr: Viertelfinals

Oktober, ab 18:30 Uhr: Halbfinals