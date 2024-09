Six Kings Slam: So ein aufwendiges Promo-Tennisvideo gab es noch nie

Ein Werbevideo zum Six Kings Slam in Saudi-Arabien geht in der Tennis-Bubble viral. Zudem wurden weitere Details zu dem Showevent bekannt.

Holger Rune als Wikinger, Jannik Sinner als römischer Kaiser, Rafael Nadal als eine aus roter Asche zum Leben erweckte Fabelfigur, Daniil Medvedev als Bärenreiter, Novak Djokovic als Wölfeflüsterer und Carlos Alcaraz als roboterhafter Endgegner – so erscheinen die sechs Weltklassespieler im neuen Werbevideo des Six Kings Slam, der Mitte Oktober in Saudi-Arabien stattfindet.

Six Kings Slam im Stile von Game of Thrones

Der im Stile von Game of Thrones produzierte Film ist das aufwendigste Promo-Tennisvideo, das jemals erschienen ist. Es kann ohne Weiteres mit hochdekorierten Netflix-Produktionen oder mit den Marvel-Filmen mithalten. In den sozialen Medien schwärmen Fans schon, dass der Film besser sei als die meisten Inhalte irgendwelcher Streaming-Plattformen.

Das Video mit dem Titel „Call of the Kings“ beginnt in einem unterirdischen Tempel mitten in der Wüste. Drei vermummte Männer erreichen eine Krypta und erwecken einen mächtigen Tennisball zum Leben, der die großen Sechs erreicht: Alcaraz, Sinner, Rune, Medvedev, Nadal und Djokovic. Sie alle kommen schließlich zusammen, um den Meister unter sich zu bestimmen.

Djokovic @DjokerNole, Nadal @RafaelNadal, Alcaraz @Carlosalcaraz, Sinner @janniksin, Medvedev @daniilMedwed, and Rune @holgerrune2003 6 Kings 👑 One Throne 🎾 Who will emerge victorious in the ultimate battle at this Riyadh Season? 🔥🇸🇦 The Venue 📍

October 16 – 17 – 19 🗓️… pic.twitter.com/qumLRFPpQS — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 28, 2024

Gepostet hat das Video ursprünglich Turki Alalshikh, Chef der saudischen „General Entertainment Authority“ (GEA), der als Mastermind hinter dem Six Kings Slam gilt. Alalshikh holte schon etliche Boxkämpfe nach Saudi-Arabien. Für seine Verdienste rund um den Sport wird er mit „seine Exzellenz“ angesprochen.

Six Kings Slam: Wenn Geld keine Rolle spielt

Die GEA verfügt nun über so viele finanzielle Ressourcen, dass Geld für ein Sportevent wie den Six Kings Slam keine Rolle spielt. Das zeigt sich nicht nur in dem opulenten Werbevideo, sondern auch in der Entlohnung der Tennisstars. Jeder von ihnen erhält pauschal ein Antrittsgeld über 1,5 Millionen Dollar. Der Sieger bekommt noch sechs Millionen Dollar obendrauf.

Inzwischen ist nun auch klar, in welchem Format der Six Kings Slam ausgespielt wird. Am ersten Tag (16. Oktober) gibt es zwei Einzel: Daniil Medvedev gegen Jannik Sinner und Holger Rune gegen Carlos Alcaraz. Am zweiten Tag (17. Oktober) treffen die Sieger auf Novak Djokovic und Rafael Nadal. Der dritte Tag (18. Oktober) ist spielfrei, am vierten Tag (19. Oktober) gibt es das Finale und das Spiel um den dritten Platz. Alle Matches sind live bei DAZN zu sehen.

تعرفوا على جدول بطولة Six Kings Slam مع أساطير التنس العالميين في موسم الرياض 🎾🇸🇦 ذا فينيو 📍

16 – 17- 19 اكتوبر 🗓️ احجز تذكرتك الآن 👇🏻https://t.co/praMPY0TIn#SixKingsSlam #RiyadhSeason#BigTime pic.twitter.com/1HYLkBuztx — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 28, 2024

Warum am dritten Tag nicht gespielt wird? Um die Regularien der ATP-Tour zu erfüllen. Eine verschärfte ATP-Regel besagt, dass ATP-Spieler während der laufenden Saison nicht an „inoffiziellen Veranstaltungen“ teilnehmen dürfen, die „drei oder mehr aufeinanderfolgende Tage“ dauern. Die Regel bezieht sich auf neue Showevents, nicht auf etablierte Formate wie den „Ultimate Tennis Showdown“. Halten sich die Spitzenspieler nicht daran, verlieren sie ihren Platin-Status, über den sie Zugang zum Bonuspool am Jahresende sowie zu späteren Rentenbeiträgen bekommen.

Schon im Vorfeld war klar, dass der Six Kings Slam alle Tennis-Dimensionen sprengen würde. Es gab noch nie ein derart hoch dotiertes und so gut besetztes Show-Turnier, das auch noch mitten in der Saison stattfindet. Und nun gibt es auch ein Tennisvideo, das den wohl größten Produktionsaufwand überhaupt erforderte.