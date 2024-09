Taylor Swift: Warum der US-Star 2003 nicht bei US Open auftreten durfte

Taylor Swift besuchte 2024 die US Open als gefeierter Mega-Star. Als Teenagerin sollte sie 2003 im Arthur Ashe-Stadium auftreten, aber dazu kam es nicht.

Als Andy Roddick bei den US Open 2003 sein einziges Major-Turnier gewann, hoffte auch eine heute weltweit bekannte Star-Sängerin auf ihren großen Auftritt: die junge Taylor Swift. Swift durfte schon in den beiden Jahren zuvor im gewaltigen Arthur Ahse-Stadium auftreten: 2001 sang sie die Nationalhymne, 2022 gab sie – im Alter von nur zwölf Jahren – das US-Patriotenlied „America the Beautiful“ zum Besten. Doch ein weiterer Act in Flushing Meadows wurde ihr verwehrt.

Taylor Swift begann ihre Laufbahn mit Country Songs

Wie es dazu kommen konnte, erzählte jüngst der US-Unterhaltungsproduzent Michael Fiur im „Served“-Podcast von Andy Roddick. Fiur ist eine Instanz im US-Sport-Entertainment und gestaltete schon 29 Super Bowls, fünf Super Bowl-Halbzeitshows und 28 US Open-Turniere. Gegenüber Roddick verriet er nun: „Ihr Vater fragte uns, ob wir sie beim Arthur Ashe Kids Day auftreten lassen könnten, und wir sagten: ‚Sie startet gerade durch mit ihrem Country-Stil; wir glauben nicht, dass das in New York funktionieren wird.‘ Das war die schlechteste Entscheidung, die ich je getroffen habe.“

Heute ist Taylor Swift die einflussreichste Sängerin der Welt. Sie wurde bereits mit 14 Grammys ausgezeichnet, hat sich als Unternehmerin etabliert und bricht mit ihrer aktuellen „Eras-Tour“ sämtliche Rekorde. Natürlich war so eine Karriere zu Beginn der Nullerjahre noch nicht absehbar, aber schon damals war ihr Talent unübersehbar. Allerdings sang sie zu Beginn ihrer Laufbahn hauptsächlich Country-Songs, was für Fiur wohl des entscheidende Ausschlusskriterium war.

Taylor Swift mit ihrem letzten Auftritt als Sängerin bei den US Open

Ihren letzten Auftritt als Sängerin bei den US Open von 2002 kann man sich in einem Fan-Video bei YouTube anschauen. Die etwas wirre Zusammenstellung startet mit Aufnahmen aus dem Baby- und Kleinkindalter, bis dann plötzlich ein Cut folgt und Taylor Swift singend im Arthur Ashe-Stadium steht. Es ist einer ihrer frühesten dokumentierten Stadionauftritte. In einem schwarzen, ärmellosen Kleid und mit glatt geföhnten langen Haaren steht die 12-jährige Swift souverän auf der Bühne und hat die Menge im Griff.



Erst 22 Jahre später war Taylor Swift wieder bei den US Open: 2024 besuchte sie mit ihrem Partner Travis Kelce das Herrenfinale zwischen Jannik Sinner und Taylor Fritz. Die Tennisbubble auf den Social Media-Kanälen war voll mit Bildern und Videos von Swift und Kelce.