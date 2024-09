Alcaraz im 200er-Club: Nur McEnroe war schneller

Carlos Alcaraz gewinnt in Peking problemlos sein Viertelfinale und feiert seinen 200. Einzelsieg auf der ATP-Tour.

Das war eine Glanzleistung! Mit einem souveränen 6:1, 6:2 in 56 Minuten gegen den Niederländer Tallon Griekspoor hat Carlos Alcaraz das Viertelfinale beim ATP-500-Turnier in Peking erreicht. Alcaraz erreichte damit den nächsten Meilenstein in seiner noch jungen Karriere. Es war sein 200. Sieg auf der ATP-Tour. Er brauchte dafür nur 252 Matches.

Er liegt damit vor seinem spanischen Landsmann Rafael Nadal, der 255 Matches benötigte. Schneller als Alcaraz war nur John McEnroe, der die 200er-Marke in 245 Matches durchbrach. Boris Becker liegt in dieser Liste auf Platz sechs mit 260 Matches für 200 Siege. Alcaraz scheint sein kleines Formtief überwunden zu haben. Nach der Niederlage im olympischen Finale in Paris gegen Novak Djokovic scheiterte der 21-Jährige beim Masters-Turnier in Cincinnati in seinem Auftaktmatch. Bei den US Open verlor er völlig überraschend in der zweiten Runde glatt in drei Sätzen. Es folgten zwei Siege im Davis Cup sowie zwei überzeugende Siege im Einzel beim Laver Cup. In Peking setzt Alcaraz seinen deutlichen Aufwärtstrend nun fort. Nächster Gegner: Karen Khachanov.