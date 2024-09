Shanghai Masters 2024: Alles zu Absagen, Preisgeld & TV

Vom 30. September bis zum 13. Oktober findet das Shanghai Masters 2024 statt. Hier erfahrt ihr alle Details zum vorletzten ATP-1000er-Turnier des Jahres: Spieler, Preisgeld, Punkte & TV-Übertragung.

Shanghai Masters 2024: Alles Wissenswerte zum Tennis-Turnier

Das von Rolex gesponserte Hartplatz-Event wird in der Qi Zhong Forest Sports City Arena im Südwesten der Stadt ausgetragen. Der Center Court der zweitgrößten Tennis-Anlage Asiens bietet Platz für 15.000 Zuschauer. Ursprünglich wurde die Anlage für die ATP-Finals genutzt. Das Saisonfinale der Herren fand zwischen 2005 und 2008 in Shanghai statt. Nach Abschluss der Erweiterungsmaßnahmen verfügt die Anlage über 40 Tennisplätze, die sich auf einen Centre Court, drei kleinere Hallenstadien, 14 Hallenplätze und 22 Außenplätze aufteilen.

Das Rolex Shanghai Masters wurde erstmals 2009 ausgetragen, nachdem unter anderem das 1000er-Turnier in Hamburg auf ein 500er-Event herabgestuft wurde. In den ersten fünf Jahren wurde es von den Spielern zum Masters-Turnier des Jahres gewählt. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde das Masters von 2020 bis 2022 abgesagt. Daraufhin gab es im vergangenen Jahr eine Erweiterung des Teilnehmerfeldes von 56 auf 96 Teilnehmern, wodurch die Veranstaltung über zwei Wochen ausgetragen wird. Außerdem ist es das einzige 1000er-Turnier das weder in Europa noch in Nordamerika stattfindet.

Der Spielplan beim ATP-Turnier in Shanghai

In Bezug auf den Spielplan muss die Zeitverschiebung von sechs Stunden beachtet werden. Ein Großteil der Sessions startet um 12:30 Uhr Ortszeit. Demzufolge beginnen die ersten Spiele um 06:30 Uhr deutscher Zeit.

Der Spielplan von Runde zu Runde im Überblick

Qualifikation: Montag, 30. September & Dienstag, 01. Oktober (06:00 Uhr)

1. Runde: Mittwoch, 02. & Donnerstag, 03. Oktober (06:30 Uhr)

2. Runde: Freitag, 04. & Samstag, 05. Oktober (06:30 Uhr)

3. Runde: Sonntag, 06. & Montag, 07. Oktober (06:30 Uhr)

Achtelfinale: Dienstag, 08. & Mittwoch, 09. Oktober (06:30 Uhr)

Viertelfinale: Donnerstag, 10. & Freitag, 11. Oktober (06:30 Uhr)

Halbfinale: Samstag, 12. Oktober (08:00 Uhr)

Finale: Sonntag, 13. Oktober (08:00 Uhr)

Wer spielt beim Rolex Shanghai Masters 2024?

Beim vorletzten 1000er-Turnier des Jahres werden nahezu alle Top-Stars der ATP mit von der Partie sein. Besonders in Hinblick auf die ATP-Finals spielt das Tennis-Turnier in Shanghai eine wichtige Rolle, um sich für das Saisonfinale zu qualifizieren. Im Osten Chinas wird Jannik Sinner die Setzliste anführen, gefolgt von Alexander Zverev, Carlos Alcaraz und Novak Djokovic. Damit geht Zverev erstmals als Nummer zwei der Weltrangliste in ein Turnier, da er 2022, als er nach den French Open ebenfalls die Nummer zwei war, aufgrund seiner Bänderverletzung nicht antreten konnte.

Die Setzliste beim Shanghai Masters

Shanghai Masters 2024: Welche Deutschen sind in China dabei?

Im Einzel ist neben Alexander Zverev lediglich Jan-Lennard Struff mit von der Partie. Yannick Hanfmann und Maximilian Marterer haben die Möglichkeit, sich über die Qualifikation ins Hauptfeld zu spielen.

Im Doppelwettbewerb sind Kevin Krawietz und Tim Pütz an Position sechs gesetzt. Außerdem stehen Constantin Frantzen und Hendrik Jebens in der Alternate Liste auf Position fünf. Sollte es mehrere Absagen geben, würden sie also ins Hauptfeld nachrücken.

ATP Shanghai: Wer hat abgesagt?

Die erste Absage für das Masters kam vom Österreicher Sebastian Ofner. Der 28-Jährige hat sich einer Operation an der linken Ferse unterzogen, wodurch seine Tennis-Saison frühzeitig beendet ist. Nach Ofner zogen auch Sebastian Korda und Cameron Norrie ihre Teilnahmen am Shanghai Masters zurück. Norrie fehlte bereits bei den US Open aufgrund einer Unterarm-Verletzung. Korda klagte zuletzt über Ellbogenprobleme.

Shanghai Masters 2024: Preisgeld & Ranglisten-Punkte

Bei der diesjährigen Ausgabe des Shanghai Masters wird der Sieger im Einzel mit 985.490 Euro und 1000 Weltranglistenpunkten belohnt. Der Finalist erhält 524.102 Euro sowie 650 Punkte für das Ranking. Im Doppel darf sich das Sieger-Duo über rund 400.000 Euro freuen.

ATP Shanghai: Preisgeld-Verteilung

Runde Preisgeld Einzel Preisgeld Doppel Sieg 985.490 € 400.736 € Finale 524.102 € 212.149 € Halbfinale 291.168 € 113.932 € Viertelfinale 165.742 € 56.979 € Achtelfinale 90.486 € 30.550 € 3. Runde 52.948 € 16.700 € (1. Runde im Doppel) 2. Runde 30.909 € – 1.Runde 20.830 € – 2. Quali-Runde 12.095 € – 1.Quali-Runde 6.271 € –

ATP Shanghai: Punkte-Verteilung

Runde Punkte im Einzel Punkte im Doppel Sieger 1000 1000 Finale 650 600 Halbfinale 400 360 Viertelfinale 200 180 Achtelfinale 100 90 3. Runde 50 0 (1. Runde im Doppel) 2. Runde 30 – 1.Runde 10 – 2. Quali-Runde 10 (20 bei Qualifikation) – 1.Quali-Runde 0 –

Wo wird das Shanghai Masters 2024 übertragen?

Genau wie alle anderen Tennis-Turniere der 1000er-Kategorie zeigt der PayTV-Sender Sky das Shanghai Masters. Darüber hinaus streamt TennisTV alle Matches des Turniers. Für beide Anbieter ist ein Abonnement notwendig.

Die Titelverteidiger beim Shanghai Masters 2024

Vergangenes Jahr holte Hubert Hurkacz den Titel in Shanghai. Im Finale setzte sich der Pole mit 6:3, 3:6, 7:6 gegen Andrey Rublev durch. Rekordsieger des Tennis-Turniers ist Novak Djokovic, der viermal in der chinesischen Metropole siegreich war. Aus deutscher Sicht konnte Alexander Zverev 2019 das Endspiel erreichen, unterlag dort jedoch Daniil Medvedev.

