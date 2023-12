Tennis im TV: Welche Abos brauche ich 2024?

Tennis im TV: Ab 2024 werden die vier Grand Slam-Turniere auf drei unterschiedlichen Sendern gezeigt. Auch auf der WTA-Tour hat sich die TV-Rechte-Lage etwas verändert. Welche Abos braucht man also, um 2024 Tennis schauen zu können? Ein Überblick.

Sky, Eurosport, SportdeutschlandTV, Amazon Prime Video, Tennis Channel, DAZN oder doch Tennis TV und WTA TV? Bei so vielen Streaming-Anbietern kann man schnell den Überblick verlieren. Welche Turniere laufen wo im FreeTV und wann im Stream? Und was kosten die Abos?

ATP-Tour im TV/Stream

Für die Herren-Tour ist das Angebot recht simpel gehalten. Möchte man die Matches von ATP-Tour live mitverfolgen, hat man zwei Möglichkeiten. Bei beiden Möglichkeiten sind die Turniere der ATP 250, ATP 500 und Masters-Tour inkludiert.

Der erste Anbieter heißt Sky, ein PayTV-Sender mit entsprechendem Streaming-Angebot via eigener Plattform namens WOW. Hier gibt es mittlerweile einen eigenen Sender für Tennissport. SkySport Tennis heißt dieser. Mindestens ein Match kann man also sehen. Was man wissen sollte: Man kann keine Auswahl treffen, welches Match man bei welchem Turnier genau jetzt schauen möchte.

Preis Sky: 20 bis 28 Euro/monatlich (ausschließlich das Sky Sport Paket (ohne Entertainment)); Steaming-Plattform von Sky: wowTV Abo ab 24,99 Euro monatlich

Anders sieht das bei dem Streaming-Anbieter der ATP-Tour aus: Tennis TV. Man kann die Matches zwar nur Online im Stream sehen, dafür kann man aber auswählen, welches Match man bei welchem Turnier in der Sekunde sehen möchte. Voraussetzung: Auf den Nebenplätzen müssen Kameras angebracht sein. Ein weiterer Vorteil: Man kann die Tennisspiele auch im Nachgang anschauen, sollte man eines verpasst haben.

Preis Tennis TV: 16,99 Euro (ab Januar 2024, zuvor 14,99 Euro)

Übrigens: Die ATP-Challenger-Tour kann man kostenlos im Stream auf der Webseite der ATP-Tour mitverfolgen.

WTA-Tour im TV/Stream

Bis Ende 2023 lagen die Rechte für die Turniere der WTA-Tour beim Tennis Channel. Ab 2024 übernimmt aber Sky die Übertragung der Damen-Tour. Heißt: Hier gilt das gleiche Angebot, wie bei der ATP-Tour. Hat man ein Sky-Abo kann man ab 2024 also sowohl die ATP- als auch die WTA-Tour im Pay-TV verfolgen.

Alternativ gibt es parallel zu Tennis TV auch WTA TV, also eine Streamingplattform, die alle Damen-Matches auf WTA-Ebene überträgt

Preis WTA TV: 8,93 Euro/Monat; 67,05 Euro/Jahr

Die Grand Slam-Turniere im TV und Stream

Australian Open 2024 im TV/Stream

Bei den Australian Open 2024 wird sich nichts verändern. Wie schon in den vorangegangenen Jahren liegen die Rechte bei Eurosport. Das heißt: Ausgewählte Matches kann man auf Eurosport 1 im Free TV sehen. Wer alle Plätze und alle Partien im Überblick behalten möchte, muss sich ein Abo von Discovery+ (ehemals Eurosport Player) zulegen. Hier kann man dann auswählen, welches Spiel man mitverfolgen möchte. Außerdem kann man die Partien auch im Nachgang anschauen.

Preis Eurosport/discovery+: 3,99 Euro/Monat; 39,99 Euro/Jahr

French Open 2024 im TV/Stream

Die French Open 2024 sind ebenfalls bei Eurosport bzw. discovery+ zu sehen. Hier gilt das gleiche Angebot wie bei den Australian Open.

Preis: 3,99 Euro/Monat; 39,99 Euro/Jahr

Wimbledon 2024 im Stream

Eine überraschende Änderung gibt es beim Rasen-Klassiker: Nach 16 Jahren wird Wimbledon nicht mehr bei Sky im PayTV zu sehen sein. Neuer Rechteinhaber bis 2027 ist Amazon Prime Video. Prime Video überträgt bereits die Champions League im Fußball, startet aber 2024 einen Kaltstart im Tennissport – zumindest in Deutschland. In anderen europäischen Märkten (z.B. Großbritannien oder Frankreich) hat Amazon mit Tennisübertragungen bereits eine Menge Erfahrungen gesammelt.

Preis Amazon Prime Video: 8,99 Euro/Monat; 89,90 Euro/Jahr

Tennis: US Open 2024 im Stream

Seit 2023 ist Sportdeutschland.TV neuer Rechteinhaber der US Open. Vorher lagen die Rechte bei Eurosport. Wie der Name der Streaming-Plattform schon verrät: Die Matches bei Sportdeutschland.TV sind lediglich online abrufbar. Hat man einen SmartTV, kann man allerdings die Sportdeutschland.TV-App herunterladen und so auf den Fernseher streamen. Auch bei Sportdeutschland.TV kann man auswählen, welches Match auf welchem Court man verfolgen möchte.

Preis Sportdeutschland.TV: „Event-Pass“ 25 Euro (US Open live); Alternativen: Tagestickets für 10 Euro oder Matchtickets für 5 Euro.

Die Mannschaftswettbewerbe im TV und Stream

Davis Cup und Billie Jean King Cup 2024 im TV/Stream

Die Matches der deutschen und internationalen Davis Cup sowie Billie Jean King Cup-Mannschaften werden 2024 bei Tennis Channel im Stream zu sehen sein.

Preis Tennis Channel: 4,99 Euro/Monat; 49,99 Euro/Jahr

Das kostet mich Tennis im TV/Stream für das ganze Jahr 2024

Um eine Vorstellung davon zu bekommen, welche Kosten auf einen tennisinteressierten Zuschauer in Deutschland 2024 zukommen können, haben wir verschiedene Abo-Varianten zusammengestellt und die Gesamtsumme errechnet. Da man bei den Grand Slam-Turnieren keine Wahl hat, hat sich die tennis MAGAZIN-Redaktion auf Monats-Abos beschränkt.

Jahres-Abo Sky: ca. 299,98 Euro im Jahr (gerechnet mit wowTV-Angebot)

2x Eurosport Monatsabo für Australian Open & French Open: 7,98 Euro

1 Amazon Prime für einen Monat (Wimbledon): 8,99 €

1 Sportdeutschland.TV-Eventticket 25 €

1x Tennischannel-Abo für Davis Cup & Billie Jean King Cup: 49,99 € (Jahresabo)

Gesamt: 391,81 Euro im ganzen Jahr

Alternative: Statt dem Sky-Abo entscheidet man sich für jeweils ein Abo bei TennisTV und WTA TV. Jährlich fallen hier dann Kosten von 270,93 Euro an. Heißt mit allen anderen Abos landet man bei 362,89 Euro für 2024.