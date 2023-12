Becker und Kyrgios liefern sich Schlagabtausch

Boris Becker hat sich in den Sozialen Netzwerken einen Schlagabtausch mit dem Australier Nick Kyrgios geliefert. Becker monierte bei X den fehlenden Respekt des Wimbledon-Finalisten von 2022 vor den Leistungen früherer Größen der Sportart. Kyrgios holte direkt zum Gegenschlag aus.

„Nick macht in letzter Zeit eine Menge Lärm ums Tennis“, schrieb Becker. „Warum spricht er über einen Sport, den er offensichtlich hasst.“ Kyrgios hatte zuvor in einem Interview von The Athletic Vergleiche des Levels früherer Tennis-Helden mit dem heutigen Topstar Novak Djokovic angestellt.

Nick makes a lot of noise about tennis lately!?! Why does he speak about a sport he apparently hates …fact-check Nick has never won a major championship as a player or coach( yes doubles 1) so where is any credibility coming from ? Trying to compare generations… Laver v Federer… https://t.co/i76kasQnBk

— Boris Becker (@TheBorisBecker) December 13, 2023