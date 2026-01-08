Gewinnspiel: Wir verlosen 3×2 Tickets für die Tennis-Komödie „Extrawurst“

Es ist kein klassischer Tennisfilm, der ab dem 15. Januar in deutschen Kinos laufen wird. Aber mit Hape Kerkeling, Christoph Maria Herbst und Fahri Yardim sind gleich drei Großmeister des Humors vereinigt: „Extrawurst“ ist eine „Culture-Clash-Komödie“, die in einem dörflichen Tennisverein spielt. Es geht dabei darum, wie sich eine harmlose Diskussion in einem bürgerlichen Milieu verselbstständigen kann, wenn zugrundeliegende Vorurteile und Ängste an die Oberfläche gelangen.

Der deutsche Filmemacher Marcus H. Rosenmüller adaptiert mit „Extrawurst“ die gleichnamige Theaterkomödie von „Stromberg“-Autor Dietmar Jacobs und Comedian Moritz Netenjakob für die große Leinwand. Das Theaterstück zählt zu den erfolgreichsten Bühnenproduktionen der letzten Jahre in Deutschland. Nach seiner Uraufführung 2019 entwickelte es sich bis 2022 zum meistgespielten Stück des Landes. Die preisgekrönte Komödie, ausgezeichnet mit dem Monica-Bleibtreu-Preis, behandelt die Themen Integration und Rassismus mit einem humorvollen Ansatz.

