Australian Open 2026: Alle Infos zu Spielern, Preisgeld & TV

Die Qualifikation der Australian Open 2026

Am 12. Januar 2026 beginnt die Qualifikation für die Australian Open mit Spielerinnen und Spieler, die sich nicht über die Entry List für das Hauptfeld qualifizieren konnten. Die Quali-Turniere umfassen bei Damen und Herren jeweils 128 Spielerinnen und Spieler. 16 Spielerinnen und Spieler können sich für das Hauptfeld qualifizieren. Man muss drei Quali-Runden gewinnen für eine erfolgreiche Qualifikation. Aus deutscher Sicht gehen vier DTB-Profis in der Qualifikation an den Start: Tamara Korpatsch und Anna-Lena Friedsam bei den Damen sowie Yannick Hanfmann und Justin Engel bei den Herren.

AUSTRALIAN OPEN 2026: SPIELPLAN

Spieltag Matches 12. Januar (Mo) – 15. Januar (Do) Qualifikation Sonntag, 18. Januar 1.Runde: Herren- & Damen-Einzel Montag, 19. Januar 1.Runde: Herren- & Damen-Einzel Dienstag, 20. Januar 1.Runde: Herren- & Damen-Einzel, Herren- & Damen-Doppel Mittwoch, 21. Januar 2. Runde: Herren- & Damen-Einzel; 1. Runde: Herren- & Damen-Doppel Donnerstag, 22. Januar 2. Runde: Herren- & Damen-Einzel; 1. Runde: Herren- & Damen-Doppel, Mixed Freitag, 23. Januar 3. Runde: Herren- & Damen-Einzel; 2. Runde: Herren- & Damen-Doppel; 1. Runde: Mixed Samstag, 24. Januar 3. Runde: Herren- & Damen-Einzel; 2. Runde: Herren- & Damen-Doppel; 1. Runde: Mixed Sonntag, 25. Januar Achtelfinale: Herren- & Damen-Einzel, Herren- & Damen-Doppel, Mixed Montag, 26. Januar Achtelfinale: Herren- & Damen-Einzel, Herren- & Damen-Doppel, Mixed Dienstag, 27. Januar Viertelfinale: Herren- & Damen-Einzel, Herren- & Damen-Doppel, Mixed Mittwoch, 28. Januar Achtelfinale: Herren- & Damen-Einzel, Herren- & Damen-Doppel; Halbfinale: Mixed Donnerstag, 29. Januar Halbfinale: Damen-Einzel, Herren-Doppel Freitag, 30. Januar Halbfinale Herren-Einzel, Damen-Doppel; Finale: Mixed Samstag, 31. Januar Finale: Damen-Einzel, Herren-Doppel Sonntag, 1. Februar Finale: Herren-Einzel, Damen-Doppel

Wer spielt bei den Australian Open 2026?

Wie bei den Grand-Slam-Turnieren üblich, werden bei den Australian Open 2026 alle Spieler aus den Top 100 an den Start gehen, sofern sie nicht krank oder verletzt sind. Topgesetzte bei dem diesjährigen Turnier sind Carlos Alcaraz und Aryna Sabalenka. Die Setzliste für die Australian Open ergibt sich aus den beiden Weltranglisten vom 12. Januar 2026.

Welche Deutschen sind bei den Australian Open 2026 am Start?

Für die beiden Einzel-Hauptfelder hatten sich nur sieben deutsche Profis qualifiziert: vier bei den Damen, drei bei den Herren. Bei den Damen sind Eva Lys, Tatjana Maria, Laura Siegemund und Ella Seidel dabei. Bei den Herren schlagen Alexander Zverev, Daniel Altmaier und Jan-Lennard Struff auf.

Im Herren-Doppel sind Kevin Krawietz und Tim Pütz an Position fünf gesetzt. Das zweite deutsche Duo im Feld ist Jakob Schnaitter und Mark Wallner Außerdem spielt Constantin Frantzen mit dem Niederländer Robin Haase sowie Hendrik Jebens mit dem Taiwanesen Ray Ho. Im Damen-Doppel spielt Laura Siegemund an der Seite von Sofia Kenin. Tatjana Maria spielt mit der Französin Lois Boisso. Eva Lys tritt mit der Niederländerin Suzan Lamens an.

Australian Open 2026: Wer hat abgesagt?

Einige prominente Spielerinnen und Spieler haben für die Australian Open verletzungsbedingt abgesagt. Olympiasiegerin Qinwen Zheng, Finalistin der Australian Open 2024, wird ebenso nicht in Melbourne an den Start gehen wie der Brite Jack Draper, der Däne Holger Rune und der Franzose Arthur Fils.

Australian Open: Wer bekommt eine Wildcard?

Bei der Vergabe der Wildcards wurden überwiegend australische Spielerinnen und Spieler berücksichtigt. Der größten Name ist jedoch eine US-Amerikanerin: Venus Williams. Die siebenmalige Grand-Slam-Siegerin wird somit im Alter von 45 Jahren die älteste Spielerin der Turniergeschichte sein und löst Kimiko Date aus Japan als Rekordhalterin ab.

Wo werden die Australian Open 2026 im Free-TV und im Stream übertragen?

Eurosport überträgt seit vielen Jahren die Australian Open – auch dieses Jahr. Ausgewählte Spiele lassen sich im Free-TV bei Eurosport 1 verfolgen. Außerdem werden die Sender Eurosport 1 und Eurosport 2 auf der Streamingplattform DAZN gezeigt. Wer sich alle Matches auf allen Courts anschauen will, benötigt ein Abo von der Eurosport-Streamingplattform „discovery+“. Die monatlich kündbare Mitgliedschaft kostet 3,99 Euro pro Monat.

Wie hoch ist das Preisgeld bei den Australian Open 2026?

Auch in diesem Jahr gab es einen Anstieg des Preisgeldes bei den Australian Open. Insgesamt werden 111,5 Millionen Australische US-Dollar (rund 64 Millionen Euro) ausgeschüttet. Der Anstieg des Preisgelds zum Vorjahr liegt bei 16 Prozent.

Die Einzel-Sieger in Melbourne erhalten 4,15 Millionen Australische Dollar (rund 2,4 Millionen Euro). Ein Antreten in der ersten Runde bringt bereits 150.000 Australische Dollar (rund 86.000 Euro). In den letzten zehn Jahren ist das Preisgeld bei den Australian Open um 119 Prozent gestiegen. Eine genaue Übersicht zur Verteilung des Preisgeldes bei den Australian Open 2026 gibt es hier. So viel verdienen Sinner, Zverev & Co.

Australian Open 2026: Punkteverteilung

Die jeweiligen Sieger der Einzel-Wettbewerbe erhalten neben dem Preisgeld auch 2.000 Punkte für die Weltrangliste. Für das Erreichen des Finals gibt es 1.300 Weltranglistenpunkte.

Runde Punkte Herren Punkte Damen Sieg 2.000 2.000 Finale 1.300 1.300 Halbfinale 800 780 Viertelfinale 400 430 Achtelfinale 200 240 3. Runde 100 130 2. Runde 50 70 1.Runde 10 10 Quali-Finale 16 (30 bei Qualifikation) 30 (40 bei Qualifikation) 2. Quali-Runde 8 20 1.Quali-Runde 0

Australian Open 2026: Wer sind die Titelverteidiger und ehemalige Sieger?

Im vergangenen Jahr konnte Jannik Sinner seinen Titel bei den Australian Open verteidigen mit einem klaren Finalsieg gegen Alexander Zverev. Rekordsieger ist Novak Djokovic, der insgesamt zehn Titel in Melbourne feiern konnte. Aus deutscher Sicht war lediglich Boris Becker siegreich, der die Australian Open 1991 sowie 1996 gewann. Mit Zverev (vergangenes Jahr) sowie Rainer Schüttler (2003) gab es zwei deutsche Finalistin in der Profiära.

DIE VERGANGENEN SIEGER DER AUSTRALIAN OPEN

Australian Open 2026: Ehemalige Siegerinnen

Madison Keys gewann vergangenes Jahr bei den Australian Open überraschend ihren ersten Grand-Slam-Titel. In einem packenden Endspiel setzte sich die US-Amerikanerin gegen die zweifache Titelverteidigerin Aryna Sabalenka durch. Rekordsiegerin des Turniers ist Serena Williams, die den Titel insgesamt siebenmal gewann. Aus deutscher Sicht feierte Steffi Graf vier Erfolge. Angelique Kerber war 2016 siegreich.