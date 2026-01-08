Preisgeld Australian Open 2026: So viel verdienen Sinner, Zverev & Co.

Preisgeld Australian Open 2026: Vom 18. Januar bis 1. Februar finden die Australian Open 2026 statt. Das Preisgeld ist im Vergleich zum Vorjahr um 16 Prozent gestiegen. Wie viel Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Aryna Sabalenka & Co. je Runde verdienen und wie die Preisgeldverteilung im Doppel und der Qualifikation aussieht, erfahrt ihr hier.

Und jährlich grüßt die Preisgelderhöhung. Bei den Australian Open 2026 wird erneut ein Rekordpreisgeld ausgeschüttet. Dieses Jahr übertrifft das Gesamtpreisgeld erstmals die magische Marke von 100 Millionen Australischen Dollar. Insgesamt werden in Melbourne 111,5 Australische Dollar an die Spielerinnen und Spieler verteilt. Dies ist ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr von 16 Prozent. Umgerechnet in Euro beträgt das Gesamtpreisgeld ca. 64 Millionen Euro.

Die Siegerin und der Sieger in der Einzelkonkurrenz bei den Australian Open erhalten jeweils 4,15 Millionen Australische Dollar (ca. 2,4 Millionen Euro). Für das Antreten in der ersten Runde wird ein Preisgeld von 150.000 Australischen Dollar ausgeschüttet. Vor zehn Jahren betrug das Gesamtpreisgeld bei den Australian Open „nur“ 44 Millionen Australische Dollar.

PREISGELD AUSTRALIAN OPEN 2026: EINZEL

Runde Preisgeld in Aus. Dollar Preisgeld in Euro Sieger 4.150.000 $ 2.400.000 € Finale 2.150.000 $ 1.300.000 € Halbfinale 1.250.000 $ 710.000 € Viertelfinale 750.000 $ 430.000 € Achtelfinale 480.000 $ 275.000 € 3. Runde 327.750 $ 190.000 € 2. Runde 225.000 $ 130.000 € 1. Runde 150.000 $ 86.000 €

PREISGELD AUSTRALIAN OPEN 2026: QUALIFIKATION

Runde Preisgeld in Aus. Dollar Preisgeld in Euro Finalrunde 83.500 $ 48.000 € 2. Quali-Runde 57.000 $ 33.000 € 1. Quali-Runde 40.500 $ 23.000 €

PREISGELD AUSTRALIAN OPEN 2026: DOPPEL

Die Zahlen beziehen sich auf die Australian Open 2025. Das genaue Preisgeld für die Doppelkonkurrenz bei den Australian Open 2026 wird noch bekanntgegeben.