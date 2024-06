Unboxing & Gewinnspiel: Head Speed Pro Legend

tennis MAGAZIN hat den Head Speed Pro Legend, der zu Ehren von Novak Djokovic hergestellt wurde, genauer unter die Lupe genommen. Außerdem verlosen wir das Modell.

Besonders, lange und ­erfolgreich: So kann man die Partnerschaft zwischen Novak Djokovic und Head zusammenfassen. Der ­„Djoker“ kehrte 2009 als Profi in die Head-Familie zurück, nachdem er bereits als Junior mit den Rackets des österreichischen Schlägerherstellers gespielt hatte. Für Djokovic wurde die Schlägerreihe Speed entworfen, mit der er seinen Aufstieg zum erfolgreichsten Spieler der Geschichte begann. 23 seiner 24 Grand Slam-Titel gewann er mit diversen Speed-Modellen. Mehr als 420 Wochen, das sind mehr als acht Jahre, führte er die Weltrangliste an – schwindelerregende Zahlen.

Head Speed Pro Legend feiert den Legendenstatus von Novak Djokovic

Zu Ehren von Djokovic hat Head nun den Speed Pro Legend hergestellt, mit dem er bis zu seinem Karriereende spielen wird und weitere Rekorde aufstellen möchte. Es ist sozusagen Novaks Letzter. Bis der Serbe in den Ruhestand geht, kann es noch einige Jahre dauern. Er hat bereits angekündigt, dass die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles ein realistisches Ziel für ihn ist. Das exklusive, elegante Design des Head Speed Pro Legend in der Farbe Schwarz feiert den legendären Status von Djokovic. Nicht ohne Grund sind die Initialen von Novak Djokovic, also ND, im Wort Legend enthalten.

Der hochwertige Look des Schlägers zeigt sich auch durch das transparente Carbon auf der Ober- und Unterseite sowie durch die moderne, klare Lackierung und einem matten Logo. Durch die sogenannte Auxetic 2.0 Technologie erzeugt der Head Speed Pro Legend mehr Geschwindigkeit und einen schnelleren Schwung, was zu einem weichen Spielgefühl führt. Fortgeschrittene Turnierspieler, die viel Wert auf Ballkontrolle legen, werden mit dem Schläger ihre Freude haben – genauso wie Novak Djokovic.

Weitere Infos zum Yonex Ezone 98 erfahrt ihr in unserem Unboxing-Video.

HEAD SPEED PRO LEGEND: SO LÄUFT DIE TEILNAHME AM GEWINNSPIEL