Verlosung: 3 Bücher „Enjoy your game“

tennis MAGAZIN verlost drei Exemplare des neuen Buchs „Enjoy your game“ von Patrik Kühnen und Felix Grewe.

Anfang April ist das Schmökerwerk „Enjoy your game“ im Neuen Sportverlag erschienen. Mit einem bunten Mix aus Humor, Tiefgang, persönlichen Anekdoten, Geschichten zum Schmunzeln, Fragen zum Reflektieren und Übungen zum Ausprobieren wollen Kühnen und Grewe zeigen, wie man das Tennisspiel noch schöner und genießbarer machen kann.

Was Autor Grewe gleich betont: „Es ist kein klassisches Tennis- bzw. Trainingsbuch. Vielmehr soll es zum Nachdenken und Reflektieren anregen und ist super geeignet, um auch zwischendurch durch die Seiten zu blättern. Es ist ein Buch, das es so noch nicht gibt.“

Viele kennen die Gefühle von Selbstzweifeln, Nervosität und Angst vor Niederlagen. Aber wie schafft man es, denn Tennisplatz mit mehr Lockerheit zu betreten und Spaß am Spiel zu haben? „Enjoy your game“ ist ein Buch, das Inspiration und Anreize geben soll, um das Tennisspielen leichter und schöner zu machen.

Die Autoren Patrik Kühnen, Ex-Tennis-Profi, ehemaliger Davis Cup-Spieler und Turnierdirektor der BMW Open in München und Felix Grewe, Sportjournalist, Autor und Coach, vereinen in ihrem Buch zwei Welten: die, des Profis und die eines Freizeitspielers. Angesprochen wird jeder, der Tennis spielt, den Sport liebt und die Freude auf dem Platz noch mehr genießen möchte.

Keyfacts zu „Enjoy your game“

Untertitel: Warum Tennis das schönste Spiel des Lebens ist – und wie du immer gewinnst! Autoren: Patrik Kühnen, Felix Grewe

Vorwort: Michael Stich

Verlag: Neuer Sportverlag

Seiten: 276, Farbe

Format: 15,5 x 21,5 cm, Softcover

ISBN: 978-3-96416-075-1

Preis: 24,90 €

Erscheinung: Anfang April im Buchhandel und in allen gängigen Onlineshops.

Bestellung: neuersportverlag.de

Enjoy your game-Kapitelübersicht

Konzentration & Fokussierung:

Wie du deine inneren und äußeren Ablenkungen reduzieren und die kritische Stimme im Kopf zur Ruhe bringen kannst – auf und neben dem Tennisplatz.

Training & Vorbereitung:

Wie du bewusster und mit (noch) mehr Freude trainierst, um so die besten Voraussetzungen für den Wettkampf zu schaffen. Mit vielen Übungen für Kopf und Körper.

Wettkampf & Analyse:

Mit Leichtigkeit und Gelassenheit wird fast alles einfacher – auch ein Tennismatch. Wie du unter Druck entspannt bleibst und deine besten Leistungen erzielst, wenn es zählt.

Niederlagen & Krisen:

Niederlagen haben einen schlechten Ruf. Warum eigentlich? Oft entwickeln sich die größten Enttäuschungen zu den wertvollsten Erfahrungen im Leben. Inspirationen für einen anderen Blick auf das Scheitern.

Tennis & Leben:

Über die schönen Parallelen vom Tennis zum Rest des Lebens und was du auf dem Court über dich selbst lernen kannst. Geschichten, die nicht nur auf dem Platz spielen.

Über die Enjoy your game-Autoren

Patrik Kühnen

Dreifacher Davis-Cup-Champion. Langjähriger Doppelpartner von Michael Stich und Boris Becker. Besiegte als Profi Andre Agassi, Ivan Lendl, Jimmy Connors und Mats Wilander. Zehn Jahre lang Kapitän der deutschen Herren (2003 – 2012) und 15 Jahre in Diensten des Deutschen Tennis Bundes. Seit 2008 Turnierdirektor der BMW Open in München. Bereits seit 1998 als Experte vor der Kamera bei Sky, auf dem Court bei Tenniscamps in Robinson Clubs und als Markenbotschafter von Wilson im Einsatz. Daneben Keynote-Speaker und zertifizierter Health Coach. Sein Credo: „Tennis ist Urlaub für den Kopf!“ Mehr Infos: www.patrikkuehnen.de

Felix Grewe

Sportjournalist, Autor, Coach und zertifizierter Inner-Game-Facilitator. Begleitet Turnier- und Freizeitspieler auf dem Weg zu mehr Konzentration und innerer Stärke. Kennt die Profiwelt als Medien-Mann: als Pressesprecher des Deutschen Tennis Bundes (2017 bis 2019) und als Reporter beim tennis MAGAZIN. Seit mehr als 30 Jahren auf dem Court unterwegs. Sein Credo: „Tennis ist ein Spiegel des Lebens – unser inneres Spiel bestimmt unsere äußere Welt.“ www.felix-grewe.de

Mitmachen und eines von 3 Exemplaren „Enjoy your game“ gewinnen!