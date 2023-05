Preisgeld French Open 2023: So viel verdienen Alcaraz & Co.

Preisgeld French Open 2023: Vom 22. Mai bis 11. Juni finden die French Open 2023 in Paris statt. Das Gesamtpreisgeld beträgt 49,6 Millionen Euro. tennis MAGAZIN erklärt, wie viel Preisgeld die Profis in Paris von Runde zu Runde verdienen.

Im Vergleich zum Vorjahr ist auch 2023 das Preisgeld für die French Open 2023 gestiegen. Ingesamt ist ein Anstieg über 12,3 Prozent verzeichnet, der sich besonders in den ersten Turnierrunden widerspiegelt. Anders als auf der ATP- und WTA-Tour werden Herren und Damen bei den Grand Slams in gleicher Höhe bezahlt. Während die Profis 2022 in der ersten Runde noch 62.000 Euro erhalten haben, bekommen sie in diesem Jahr 7.000 Euro mehr, also 69.000 €.

Preisgeld French Open 2023: Einzel

Runde 2022: Preisgeld in Euro 2023: Preisgeld in Euro Prozentualer Anstieg Sieger 2.200.000 2.300.000 4,54 % Finalist 1.100.000 1.150.000 4,55 % Halbfinale 590.000 630.000 6,78 % Viertelfinale 380.000 400.000 5,26 % Achtelfinale 220.000 240.000 9,09 % 3. Runde 125.000 142.000 13,6 % 2. Runde 86.000 97.000 12,79 % 1. Runde 62.000 69.000 11,29 %

Preisgeld French Open 2023: Doppel

Die Doppelpaare müssen ihr erspieltes Preisgeld untereinander aufteilen. Während die Sieger 590.000 Euro erhalten, werden die Finalisten mit 295.000 Euro entlohnt. Auch hier gibt es im Vergleich zum Vorjahr in jeder Runde einen Anstieg. Den höchsten Anstieg verzeichnen Runde eins und Runde zwei.

Runde 2022: Preisgeld in € pro Team 2023: Preisgeld in € pro Team Prozentualer Anstieg Sieger 580.000 590.000 1,72 % Finale 290.000 295.000 1,72 % Halbfinale 146.000 148.000 1,37 % Viertelfinale 79.500 80.000 0,63 % 3. Runde 42.000 43.000 2,38 % 2. Runde 25.000 27.000 8,00 % 1. Runde 15.500 17.000 9,68 %

Mixed

Runde Preisgeld in € pro Team Sieger 122.000 Finale 61.000 Halbfinale 31.000 Viertelfinale 17.500 2. Runde 10.000 1. Runde 5.000