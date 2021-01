Verlosung: Eine exklusive Dunlop-CX-Box zu gewinnen

Wir verlosen eine exklusive Präsentationsbox von Dunlop. In der Box befindet sich ein CX-Racket, eine Saite sowie Overgrips.

Der Dunlop CX 200 ist einer unser beiden Testsieger in unserer Schlägertestserie 2021 für Turnierspieler. Das Fazit des Testteams fiel wie folgt aus:

„Der Dunlop CX 200 verdient sich den Testsieg mit den klassischen Eigenschaften eines kontrollorientierten Turnierschlägers. Das präzise Feedback des Schlägers ist in allen Bereichen des Platzes bemerkenswert. Auch bei Aufschlägen sowie am Netz waren alle Tester vom Dunlop-Modell schwer angetan. Beim Test mit der Wingfield-Box konnte der CX 200 dann auch den höchsten Wert an Schlaggenauigkeit aller Schläger aufweisen.”

Gewinnen Sie eine tolle CX-Präsentationbox von Dunlop. Wir haben eine limitierte Präsentationsbox und einen brandneuen @dunloptennisofficial CX-Schläger zu verschenken! Alle wichtigen Informationen zu den Schlägerserien von Dunlop erfährt man unter dem Hashtag #ControllTheGame.

Prepare for a new level of control. The new CX series is here.

Find out more: https://t.co/QptMEXmrgy#ControlTheGame pic.twitter.com/hhsgaUgI9Z

— Dunlop Tennis (@dunloptennis) January 5, 2021