tennis MAGAZIN 08/2020: Das Wimbledon-Comeback

Ab dem 21. Juli ist die tennis MAGAZIN-Ausgabe 08/2021 im Kiosk erhältlich oder in unserem Online-Shop erhältlich. Nach einem aufregenden Grand Slam-Turnier in Wimbledon blicken wir zurück auf die Geschehnisse in London. Mit dabei: das Wimbledon-Comeback von Angelique Kerber, der 20. Grand Slam-Titel von Novak Djokovic und kleine Rand-Geschichten. Außerdem berichtet Daniel Masur von seiner ersten Hauptfeld-Teilnahme bei einem Major.

Beilage: Großes Inklusions-Special auf 32 Seiten

Gemeinsam mit dem Tennisverband Niedersachsen-Bremen hat tennis MAGAZIN eine Oversize-Beilage zum Thema Inklusion erarbeitet. Hier gibt es Einblicke in Tennis als Inklusionssportart: Wie funktioniert Inklusion? Wie trainieren Parasportler? Welche Regeln gelten? Und: Rollstuhltennis im Selbstversuch.

First Service

Grünes Glück

Das Sand Valley Golf Resort.

Training auf Glas

Leuchtende Linien in New York.

Japans Juwel

Der Grass Court Saga Club.

Tops & Flops

Ons Jabeur und Benoit Paire.

Nachgefragt bei Sabine Lisicki

Die Wimbledonfinalistin von 2013 über ihr Debüt als TV-Expertin.

Wimbledon

Sie ist wieder da!

Kaum jemand hätte damit gerechnet, Angelique Kerber im Halbfinale von Wimbledon zu sehen.

Traumhaft

Ashleigh Barty siegt zum ersten Mal in Wimbledon.

Viel Luft nach oben

Novak Djokovic gewinnt in Wimbledon seinen 20. Grand Slam-Titel.

Die bunte Welt von SW 19

Acht Storys über Wimbledon.

Knaller Matches

Die Deutschen in Wimbledon.

Pro & Contra

Wird Wimbledon ohne den „Middle Sunday“ besser?

„Es waren magische Momente”

Daniel Masur schreibt über seine Premiere in Wimbledon.

Turniere

Ein Herz für Hamburg

Andrea Petkovic im Finale.

Tokio ohne Stars

Warum so viele Spieler auf Olympia in Tokio verzichten.

Ugo, der Unbekannte

Mit Ugo Humbert siegte ein Außenseiter beim ATP-Turnier in Halle.

Überraschungscoup

Liudmila Samsonova gewinnt überraschend in Berlin.

Perfekte Premiere

Turnierbotschafterin Angelique Kerber siegt in Bad Homburg.

Reportage

Berlin und mehr

tennis MAGAZIN fuhr zuerst nach Berlin und dann nach Bad Homburg. Ein Blick hinter die Kulissen.

Besser Spielen

Die Talent-Frage

Was bestimmt den Erfolg im Sport: Gene, Umwelt oder harte Arbeit?

Mental Kolumne Berrer

Positiv bleiben im Match-Tiebreak.

Schlag des Monats

Serve-and Volley spielen mit Jan-Lennard Struff.

Akademie-Tipp

Comeback in Murr

Die First Line Tennis Academy sieht in der Pandemie eine Chance für einen Neuanfang.

Ausrüstung

Vom Spieler zum Schläger

Die neue TF-X1 Serie von Tecnifibre verspricht mehr Power und Komfort.

Aktion

Digitaler Begleiter

Neues Trainerportal vom DTB.

Leute

Mit Biss und Drang zum Netz

Die deutsche Aufsteigerin Jule Niemeier im Porträt.

Kolumnen

Meine Tour

Andreas Mies über die Bundesliga

Zeitsprung

mit Michael Stich

