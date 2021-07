Olympische Spiele in Tokio: Infos, Spieler, TV

Vom 23. Juli bis 8. August finden die Olympischen Spiele in Tokio statt. Um ein Jahr verspätet kämpfen Athleten in verschiedenen Wettbewerben um die Medaillen. Der Tenniswettbewerb wird vom 24. Juli bis 1. August gespielt. Hier finden Sie alle Infos zu Olympia, den Teilnehmern, Absagen und TV-Übertragung.

Wo finden die Olympischen Spiele statt?

Vom 24. Juli bis 1. August 2021 findet der Tenniswettbewerb der Olympischen Spiele im Ariake Tennis Park in Tokio statt. Insgesamt gibt es zwölf Matchcourts. Gespielt wird auf Hartplatz. Zudem stehen acht weitere Plätze als Trainingsplätze zur Verfügung. Die Endspiele werden auf dem Center Court ausgetragen, wo normalerweise bis zu 10.000 Zuschauer Platz finden. Aufgrund der Coronapandemie werden bei den Olympischen Spielen in diesem Jahr allerdings keine Fans zugelassen.

Welche Tennis-Wettbewerbe werden in Tokio ausgetragen?

Tennis ist seit 1988 wieder regelmäßig in das Programm der Olympischen Sommerspiele integriert. Seitdem werden alle vier Jahre Sieger in den Einzel-, Doppel-, und Mixed-Konkurrenzen gesucht. Der Mixed-Wettbewerb ist erst seit 2012 fester Bestandteil des Programms. Im Einzel wird im Modus „Best-of-three“ gespielt. Im Doppel und Mixed wird der dritte Satz im Match-Tiebreak bis zehn entschieden.

Herren-/Dameneinzel: 64er Feld

Herren-/Damendoppel: 32er Feld

Mixed-Doppel: 16er Feld

Tokio: Deutsche Teilnehmer

Neun deutsche Spielerinnen und Spieler reisen nach Tokio. Nach ihrer Halbfinal-Teilnahme in Wimbledon musste Angelique Kerber, die bei den Olympischen Spielen 2016 die Silbermedaille gewann, ihre Teilnahme verletzungsbedingt absagen. Für sie ist Mona Barthel im Einzel nachgerückt.

Herren-Einzel:

Alexander Zverev

Jan-Lennard Struff

Dominik Koepfer

Philipp Kohlschreiber

Herren Doppel:

Tim Puetz/Kevin Krawietz

Zverev/Struff

Damen-Einzel:

Laura Siegemund

Mona Barthel

Damen-Doppel:

Siegemund/Anna-Lena Friedsam

Welche Spieler sind bei den Olympischen Spielen dabei?

Bei den Herren wird die Setzliste von Novak Djokovic, Daniil Medvedev und Stefanos Tsitsipas angeführt. Die deutsche Nummer eins, Alexander Zverev, ist an Rang vier gesetzt. Auch der Sieger der Olympischen Spiele in Rio, Andy Murray, wird in Tokio dabei sein.

1. Djokovic

2. Medvedev

3. Tsitsipas

4. Zverev

5. Rublev

6. Carreño

7. Hurkacz

8. Schwartzman

9. Auger-Aliassime

10. Monfils

11. Karatsev

12. Khachanov

13. Sonego

14. Humbert

15. Basilashvili

16. Fognini

Bei den Damen für die Wimbledon-Siegerin Ashleigh Barty das Feld an. An Position zwei ist die vierfache Grand Slam-Siegerin Naomi Osaka gesetzt, an Rang drei folgt Aryna Sabalenka.

1. Barty

2. Osaka

3. Sabalenka

4. Svitolina

5. Pliskova

6. Swiatek

7. Muguruza

8. Krejcikova

9. Bencic

10. Kvitova

11. Brady

12. Mertens

13. Pavlyuchenkova

14. Sakkari

15. Rybakina

16. Bertens

Wer fehlt bei den Olympischen Spielen in Tokio?

Dass die Olympischen Spiele im Tennis nicht den gleichen Stellenwert haben wie Grand Slam-Turniere ist kein Geheimnis mehr. Während es für einige Profis von hoher Wichtigkeit ist, alle vier Jahre bei Olympia dabei zu sein, verzichten andere auf den Reisestress. Auch in diesem Jahr ist die Absagenflut groß. Grund dafür sind aber auch die erschwerten Bedingungen durch Corona sowie einige positive Corona-Tests im Vorfeld der Olympischen Spiele. Rafael Nadal, Roger Federer und Serena Williams sind die wohl prominentesten Absagen. Ingesamt spielen nur fünf der Top Ten-Spieler der Herren. Bei den Damen treten immerhin sieben Spielerinnen der besten zehn an. Es fehlen Sofia Kenin, Bianca Andreescu und Simona Halep. Auch Angelique Kerber wird in Tokio fehlen.

Absagen Herren:

Nadal, Thiem, Berrettini, Federer, Shapovalov, Ruud, Bautista Agut, De Minaur, Garin, Goffin, Dimitrov, Raonic, Sinner, Evans, Opelka, Isner, Wawrinka, Kyrgios, Norrie, Coric, Ramos-Vinolas, Fritz, Mannarino, Lajovic, Krajinovic, Paire, Delbonis, Korda

Absagen Damen:

Kenin, Andreescu, Halep, Azarenka, S. Williams, Kerber, Muchova, Gauff, Keys, Kasatkina, Martic, Kuznetsova, Collins, Kostyuk, Zhang, Cirstea, Zidansek

Wo werden die Olympischen Spiele übertragen?

Die Tenniswettbewerbe werden in diesem Jahr von Eurosport übertragen. Die Experten Barbara Rittner und Mischa Zverev führen hierbei durch das Programm. Ob auch vereinzelte Spiele im ARD oder ZDF zu sehen sein werden, ist bislang unklar.

Hinweis: Die Zeitverschiebung nach Tokio beträgt + sieben Stunden. Heißt: Die Spiele beginnen ab circa 11 Uhr morgens in Tokio, also gegen vier Uhr in der früh in Deutschland.

Deutsche Sieger bei den Olympischen Spielen

Gold

Steffi Graf im Einzel (1988 Seoul)

Boris Becker/Michael Stich im Doppel (1992 Barcelona)

Silber

Angelique Kerber im Einzel (2016 Rio)

Steffi Graf im Einzel (1992 Barcelona)

Tommy Haas im Einzel (2000 Sydney)

Nicolas Kiefer/Rainer Schüttler im Doppel (2004 Athen)

Bronze

Steffi Graf/Claudia Kohde-Kilsch im Doppel (1988 Seoul)

David Prinosil/Marc-Kevin Goellern (1996 Atlanta)

Olympische Spiele: Titelverteidiger und ehemalige Sieger

Herren

Jahr Gold Silber Bronze 1988 Miloslav Mecir Tim Mayotte 1992 Marc Rosset Jordi Arrese 1996 Andre Agassi Sergi Bruguera Leander Paes 2000 Yevgeny Kafelnikov Tommy Haas Arnaud di Pasquale 2004 Nicolas Massu Mardy Fish Fernando Gonzales 2008 Rafael Nadal Fernando Gonzales Novak Djokovic 2012 Andy Murray Roger Federer Juan Martin del Potro 2016 Andy Murray Juan Martin del Potro Kei Nishikori

Damen

Jahr Gold Silber Bronze 1988 Steffi Graf Gabriela Sabatini 1992 Jennifer Capriati Steffi Graf 1996 Lindsay Devenport Aranxta Sanchez Vicario Jana Novotna 2000 Venus Williams Elena Dementieva Monica Seles 2004 Justine Henin Amelie Mauresmo Alicia Molik 2008 Elena Dementieva Dinara Safina Vera Zvonareva 2012 Serena Williams Maria Sharapova Victoria Azarenka 2016 Monica Puig Angelique Kerber Petra Kvitova