tennis MAGAZIN 09/2021: Goldjunge Alexander Zverev

Ab dem 18. August ist die tennis MAGAZIN-Ausgabe 09/2021 im Kiosk oder in unserem Online-Shop erhältlich. Wir blicken zurück auf die Olympischen Spiele in Tokio und analysieren, welchen Einfluss die Goldmedaille auf Zverevs Karriere hat. Weitere Themen: die historische Chance für Novak Djokovic, schafft er den Golden Slam? Außerdem haben wir einen Blick hinter die Kulissen der Bundesliga geworfen, einen Tag mit Dominik Koepfer verbracht und die Karriereenden der Topstars genauer unter die Lupe genommen.

First Service

Spiel mit dem Feuer

Großer Moment für Naomi Osaka.

Der Pfedeflüsterer

Roberto Bautista Agut liebt Reiten.

Nachruf

Zum Tode von Jochen Körner.

Tops & Flops

Ehepaar Monfils & Fabio Fognini.

14 Nachgefragt bei Carreno Busta

Der Spanier über die USA und sein Verhältnis zu Rafael Nadal.

Olympia

Aufschlag in ein neues Kapitel

Alexander Zverev ist der erste deutsche Olympiasieger im Herren-Einzel. Gewinnt er jetzt Grand Slam-Turniere?

Mein Olympia

Dabei sein ist alles, hieß es für Tim Pütz in Tokio. Für uns schreibt er über seine Olympia-Premiere.

Hopp Schwiiz

Belinda Bencic erlebte in Tokio die Woche ihres Lebens.

Turniere

Einer fehlt noch zum Slam

Novak Djokovic kann bei den US Open den Grand Slam komplettieren. Was würde das in der Debatte um den besten Tennisspieler bedeuten?

US Open-Check

Unsere Favoriten für New York.

Spanische Woche

Rückblick auf die Hamburg European Open. Ab 2022 sollen Herren und Damen gemeinsam spielen.

Reportage

Eine große Familie

Wir waren hautnah dabei beim Bundesliga-Match zwischen Mannheim und Gladbach.

Mallorca Country Club

Die Oase der Stars

Aktion

Hochwasser-Hilfe

Von dem Juli-Hochwasser sind auch Tennisclubs betroffen.

Besser Spielen

Meine Lieblingsübungen

Unser langjähriger Experte Mike Reynolds zeigt fünf Übungen, die Technik, Taktik und Athletik verbessern.

Schlag des Monats

Der Aufschlag von Matteo Berrettini.

Mental-Kolumne Michael Berrer

Fit durch Schlaf.

Ausrüstung

Ball unter Beschuss

Kontroverse um den Spielball im Hessischen Tennis-Verband.

Berrettinis neue Waffe

Die Extreme Nite Serie von Head.

Leute

Der schwere Abschied

Die Karriereenden von Federer und Williams nahen. Wie haben andere Topstars aufgehört? Ein Rückblick.

Ein Tag mit Dominik Koepfer

Wir haben den 27-jährigen Deutschen einen Tag in Hamburg begleitet.

Kolumnen

Alexander Waske:

Coaching muss erlaubt werden.

Sandplatzgötter:

Die Olympia-Frage.

0

0 x geteilt