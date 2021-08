Tsitsipas skeptisch gegenüber Covid-19-Impfung

Stefanos Tsitsipas hat sich am Rande des ATP-Masters-1000-Turniers in Cincinnati zum Thema Impfen geäußert. Der Grieche ist nicht der einzige Spieler, der skeptisch gegenüber einer Covid-19-Impfung ist.

Text: Joel Walter

Die aktuelle Nummer drei der ATP-Weltrangliste, Stefanos Tsitsipas, äußerte sich in einer Pressekonferenz zum Thema Impfen. Vor dem Masters-1000-Turnier in Cincinnati sprach Tsitsipas davon, sich nur gegen Covid-19 impfen zu lassen, wenn dies für die Spieler und Spielerinnen verpflichtend wird. Aktuell ist der Grieche noch nicht geimpft und damit möchte er auch noch so lange warten, bis es für das Ausüben seines Berufes bindend wird.

„Ich bin nicht geimpft. Niemand hat mir etwas gesagt. Bisher ist das nicht Pflicht. Irgendwann werde ich mich impfen lassen müssen, da bin ich mir sicher. Aber bisher ist das nicht verpflichtend, also habe ich es bisher nicht gemacht“, sagte Tsitsipas. Von der offiziellen Seite der ATP- und WTA-Organisationen wird das Impfen der Spieler und Spielerinnen und deren Teams empfohlen. Verpflichtend ist dies allerdings noch nicht.

Nadal: „Der einzige Weg, dem Alptraum zu entkommen”

Bezüglich des Abwartens, ob man sich nun impfen lassen muss oder ob es weiterhin freiwillig entschieden werden kann, steht Tsitsipas nicht alleine dar. Auch Novak Djokovic ist gegen eine verpflichtende Impfung. Die Frage, ob er selbst bereits geimpft ist, blieb zunächst ungeklärt. Weitere prominente Beispiele, die sich im Frühjahr abwartend bezüglich des Impfens gegen Covid-19 geäußert hatten, sind Elina Svitolina, Aryna Sabalenka, Andrey Rublev und Diego Schwartzman.

Natürlich gibt es auch Impfbefürworter auf der Tour. Roger Federer ließ sich bereits im Mai impfen und auch Rafael Nadal sprach über die Wichtigkeit einer Impfung. „Der einzige Weg, diesem Alptraum zu entkommen, ist das Impfen. Unsere Verantwortung als Menschen ist es, dies zu akzeptieren“, sagte Nadal. In Cincinnati hatte Tsitsipas ein Freilos für die erste Runde und wartet nun auf den Sieger der Partie zwischen Laslo Djere und Sebastian Korda.