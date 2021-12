tennis MAGAZIN 1-2/2022: Alexander Zverev im Interview

Ab dem 15. Dezember ist tennis MAGAZIN-Ausgabe 1-2/2022 in unserem Online-Shop oder am Kiosk erhältlich. Zum Abschluss des Jahres haben wir exklusiv mit Alexander Zverev gesprochen. Der ATP-Finals-Sieger erzählt über seine Freundin Sophia Thomalla, sein Image in Deutschland und seine Trainersituation.

Außerdem blicken wir zurück auf den deutschen Höhenflug bei den Davis Cup-Finals. Was hat die Deutschen so stark gemacht? Zudem zeigen wir Ihnen, wen Sie für die kommende Saison im Auge behalten sollten, analysieren die Psyche von Novak Djokovic und stellen Ihnen neue Bücher u.a. von Gottfried von Cramm vor. Diesmal besonders vielfältig ist unsere Kategorie „Ausrüstung“: Im Rackettest haben wir 17 Turnierschläger unter die Lupe genommen. In unserem Modespecial sehen Sie die aktuell angesagten Outfits.

FIRST SERVICE Überirdisch

Novak Djokovic schwebt über den Platz in Paris. Williams-Saga

Im Februar erscheint „King Richard“,ein Kinofilm über die Williams-Familie. Pandemiegewinner

Wachsende Zahlen für den Tennissport in Deutschland. Tops & Flops

Oscar Otte, Sängerin Lea und Teymuraz Gabashvili. Nachgefragt bei Aslan Karatsev

Der Russe über seinen rasanten Aufstieg und sein großes Idol. TURNIERE „Papa ist besser als Ivan Lendl”

Alexander Zverev spricht über seine Freundin, sein Image in Deutschland und die Trainersituation. Gesicht zeigen

Ein Kommentar zum Fall der chinesischen Spielerin Peng Shuai. Deutscher Höhenflug

Das Davis Cup-Team überzeugte mit großem Teamgeist bei den Finals. Auf dem Radar

Diese zwölf Spielerinnen und Spieler sollten Sie 2022 im Auge behalten. ANALYSE Psychologie

So ticken die Topspieler. BESSER SPIELEN Stark & Stabil

Fünf Athletik-Übungen, die Sie stark und stabil für den Platz machen. Schlag des Monats

Die eingesprungene Rückhand von Daria Kasatkina. AUSRÜSTUNG Volle Kontrolle

17 Turnierschläger im tennis MAGAZIN-Schlägertest. Bunte Vielfalt

Aktuelle Outfits für die Wintersaison. Konstante Feuchtigkeit

Unterirdische Bewässerungssysteme der US-Platzbaufirma Har-Tru. REISE Im Herzen Istriens

Hannes Zischka Tennisreisen kämpft sich mit neuen Lösungen durch die Pandemie. AKADEMIE-TIPP Starke Schmiede

Die TennisBase Oberhaching erstrahlt im neuen Ambiente. LEUTE „Ich würde gerne Boris treffen“

Bruno Alexander, Hauptdarsteller des neuen Boris Becker-Films von RTL, im Interview. Ein Leben wie ein Roman

Gottfried von Cramms Vita ist schillernd und wendungsreich. KOLUMNEN „Meine Tour“:

Andreas Mies über sein Comeback mit Kevin Krawietz. Zeitsprung:

1991 schaffte Frankreich die Davis Cup-Sensation.