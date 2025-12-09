tennis MAGAZIN 1-2/2026: Sinner und Alcaraz – alles abgeräumt

Show-Court

Ouvertüre zu den ATP-Finals in Turin.

Bester Mann ohne Major-Titel

Rekord für Alexander Zverev.

Tops & Flops

Venus Williams, Rohan Bopanna und Malek Jaziri.

Nachgefragt bei Rainer Schüttler

Der 49-Jährige über sein Ende als BJK-Cup-Kapitän.

Turniere

Showdown bei den ATP-Finals

Jannik Sinner und Carlos Alcaraz dominieren in Turin.

Davis Cup: Wieder nix!

Italien siegt und Deutschland geht wieder leer aus.

Spitzenverdienerin

Rekordpreisgeld für Elena Rybakina bei den WTA-Finals.

Asse, Abstürze und Aufsteiger

Wir blicken zurück und wagen Prognosen.

Der Zocker aus dem Sauerland

Der 18-jährige Max Schönhaus im Porträt.

„Man muss kreativ sein“

Edwin Weindorfer über das Rezept für Turnierformate.

Jubiläum – tennis MAGAZIN wird 50

Die ersten Popstars

Björn Borg revolutioniert den Tennissport.

Gewinnen Sie ein Camp mit Barbara Rittner

Wir verlosen eine Reise zum Tannenhof Sport & Spa.

Ausrüstung

Power-Pakete

11 Schläger für Freizeitspieler im Test.