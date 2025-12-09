tennis MAGAZIN 1-2/2026

tennis MAGAZIN 1-2/2026: Sinner und Alcaraz – alles abgeräumt

Die tennis MAGAZIN-Ausgabe 1-2/2026 ist im Handel und in unserem Online-Shop erhältlich. Titelthema: Jannik Sinner und Carlos Alcaraz – die Abräumer des Jahres 2026. Außerdem im Heft: Schlägertest für Freizeitspieler.

First Service

Show-Court
Ouvertüre zu den ATP-Finals in Turin.

Bester Mann ohne Major-Titel
Rekord für Alexander Zverev.

Tops & Flops
Venus Williams, Rohan Bopanna und Malek Jaziri.

Nachgefragt bei Rainer Schüttler
Der 49-Jährige über sein Ende als BJK-Cup-Kapitän.

Turniere

Showdown bei den ATP-Finals
Jannik Sinner und Carlos Alcaraz dominieren in Turin.

Davis Cup: Wieder nix!
Italien siegt und Deutschland geht wieder leer aus.

Spitzenverdienerin
Rekordpreisgeld für Elena Rybakina bei den WTA-Finals.

Asse, Abstürze und Aufsteiger
Wir blicken zurück und wagen Prognosen.

Der Zocker aus dem Sauerland
Der 18-jährige Max Schönhaus im Porträt.

„Man muss kreativ sein“
Edwin Weindorfer über das Rezept für Turnierformate.

Jubiläum – tennis MAGAZIN wird 50

Die ersten Popstars
Björn Borg revolutioniert den Tennissport.

Ausrüstung

Power-Pakete
11 Schläger für Freizeitspieler im Test.

Eine Reise in die Zukunft
SMG Sportplatzmaschinenbau wird 50 Jahre alt.

Medizin

„Es erwischt oft junge, hoch belastete Spieler“
Dr. Raul Borgmann über den Ermüdungsbruch im Rücken.

Reise

Istrischer Traum
Das Luxus-Resort Pical öffnet 2026.

Refugium für Filzballjäger
Im Ali Bey Club Manavgat ist Tennis die Nummer eins.

Leute

Frau gegen Mann
Aryna Sabalenka und Nick Kyrgios treffen aufeinander. Ein Rückblick auf die größten Geschlechterkämpfe.

Kolumne

„On Tour“
Alexander Waske über das Preisgeld bei den Grand Slams.

Crossmedial
Ole Sudmann über Pickleball.

Zeitsprung
Der Australian Open-Sieg von Angelique Kerber

