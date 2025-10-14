tennis MAGAZIN 11/2025: Carlos Alcaraz – Darum ist er so gut!
Die tennis MAGAZIN-Ausgabe 11/2025 ist im Handel und in unserem Online-Shop erhältlich. Titelthema: Carlos Alcaraz – darum ist er so gut! Außerdem im Heft: 50 Jahre WTA-Ranking und großes Gewinnspiel-Special.
First Service
Laver Cup
In Reih und Glied vor der Golden Gate Bridge.
Sport-Doku im ZDF
Die vergessenen Tennishelden der DDR.
Tops & Flops
Nicolas Kiefer, Stephan Simann, Lleyton Hewitt.
Nachgefragt bei Sabine Lisicki
Die Berlinerin über Schauspielerei und ihr Comeback.
Turniere
Das größte Spielkind der Welt
Was macht Carlos Alcaraz zum besten Spieler der Welt? Die Biografie „Inside Alcaraz“ geht dieser Frage nach.
Auf Rekordkurs
Carlos Alcaraz auf dem Weg zum Allerbesten?
Carlitos‘ Welt
Eine Hommage an Carlos Alcaraz.
Finale Konstante
Das deutsche Davis Cup-Team überzeugte in Japan.
Billie Jean King Cup-Finals
Italien holt den zweiten Titel in Folge.
Endlich wieder zuhause
Das deutsche BJKC-Team spielt um den Klassenerhalt.
Königinnen der Weltrangliste
Rückblick auf 50 Jahre WTA-Ranking.
Zum Tod von Niki Pilic
Der ewige Niki
Nachdruck unserer letzten großen Pilic-Story von 2015.
Danke für Alles, Niki!
Nachruf auf einen außergewöhnlichen Menschen.
Ausrüstung
Vielfältige Förderung
Wie die Traditionsmarke Fila den Nachwuchs unterstützt.
Match bei bestem Licht
Mit smarter Beleuchtung neues Potenzial entfalten.
Reise
Istriens Top-Destination
Vrsar und Rovinj bieten ideale Bedingungen.
Extra – Gewinnspiel-Special
Große Verlosung
Reisen, Turniertickets und mehr.
Reportage
Mit Rad und Racket
Von Berlin nach Istanbul mit Fahrrad und Schläger.
Leute
Die Spaghetti von Martina
Die besten Bilder unseres Fotografen Jürgen Hasenkopf.
Kolumnen
„On Tour”
Andreas Mies über seine anhaltende Formkrise.
„Crossmedial”
Ole Sudmann über sein Motivationsloch.
Zeitsprung
Michael Westphals Sternstunde.