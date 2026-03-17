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tennis MAGAZIN 4/2026: So tickt Eva Lys

Die tennis MAGAZIN-Ausgabe 4/2026 ist im Handel und in unserem Online-Shop erhältlich. Titelthema: Interview mit Eva Lys. Außerdem im Heft: Schlägertest für Club- und Medenspieler.

First Service

Klassik-Court

Profitennis trifft klassische Musik in Rotterdam.

Alt gegen jung

Die Generationenduelle auf der ATP-Tour.

Tops & Flops

Tamara Korpatsch, Miami Open und Ugo Humbert.

Nachgefragt bei Jo-Wilfried Tsonga

Der Ex-Profi über seine Kids und sein Profileben.

Turniere

Eva Lys

„Ich liebe es, unabhängig zu sein.”

Zweites Zuhause

Daniel Altmaier über die argentinische Tenniskultur.

„Das Fanerlebnis wollen wir weiter verbessern“

Hamburg-Turnierdirektor Enric Molina im Interview.

Als Sabalenka Trauben aß

Auf Turnieren ist die Firma SanLucar dauerpräsent.

Jubiläum – tennis Magazin wird 50

Goldene Jahre

Die einzigartigen Leistungen von Steffi Graf.

Gewinnspiel

Wir verlosen einen Platz beim Asics Community Event.

Unsere Besten

Die 50 besten deutschen Tennisspieler der Geschichte.

Besser Spielen

Die Leichtigkeit des Spiels

Auszug aus dem Buch „Tennis ist Kopfsache”.

Ausrüstung

Alternative Anreise

Wieso sich Fahrradbauer Kalkhoff im Tennis engagiert.

Schlag auf Schlag

16 Schläger für Club- und Medenspieler im Test.

Reise

An Bord mit Jannik Sinner

Explora Journey wirbt mit dem Grand Slam-Champion.

Kanarischer Luxus

Das Princesa Yaiza Suite Hotel Resort auf Lanzarote.

Platzvorteil mit Seeblick

Das Werzers Hotel Resort Pörtschach am Wörthersee.

Reisenews

Leute

„Ich bin ein Familienmensch“

Grand Slam-Champion Patrick Rafter im Interview.

Kolumnen

„ON TOUR“

Alexander Waske über Spieler, die Tennis nachhaltig verändert haben.

„Crossmedial“

Ole Sudmann über seinen eigenen Schläger.

Zeitsprung

Das Dopinggeständnis von Maria Sharapova.