tennis MAGAZIN 4/2026: So tickt Eva Lys
Die tennis MAGAZIN-Ausgabe 4/2026 ist im Handel und in unserem Online-Shop erhältlich. Titelthema: Interview mit Eva Lys. Außerdem im Heft: Schlägertest für Club- und Medenspieler.
First Service
Klassik-Court
Profitennis trifft klassische Musik in Rotterdam.
Alt gegen jung
Die Generationenduelle auf der ATP-Tour.
Tops & Flops
Tamara Korpatsch, Miami Open und Ugo Humbert.
Nachgefragt bei Jo-Wilfried Tsonga
Der Ex-Profi über seine Kids und sein Profileben.
Turniere
Eva Lys
„Ich liebe es, unabhängig zu sein.”
Zweites Zuhause
Daniel Altmaier über die argentinische Tenniskultur.
„Das Fanerlebnis wollen wir weiter verbessern“
Hamburg-Turnierdirektor Enric Molina im Interview.
Als Sabalenka Trauben aß
Auf Turnieren ist die Firma SanLucar dauerpräsent.
Jubiläum – tennis Magazin wird 50
Goldene Jahre
Die einzigartigen Leistungen von Steffi Graf.
Gewinnspiel
Wir verlosen einen Platz beim Asics Community Event.
Unsere Besten
Die 50 besten deutschen Tennisspieler der Geschichte.
Besser Spielen
Die Leichtigkeit des Spiels
Auszug aus dem Buch „Tennis ist Kopfsache”.
Ausrüstung
Alternative Anreise
Wieso sich Fahrradbauer Kalkhoff im Tennis engagiert.
Schlag auf Schlag
16 Schläger für Club- und Medenspieler im Test.
Reise
An Bord mit Jannik Sinner
Explora Journey wirbt mit dem Grand Slam-Champion.
Kanarischer Luxus
Das Princesa Yaiza Suite Hotel Resort auf Lanzarote.
Platzvorteil mit Seeblick
Das Werzers Hotel Resort Pörtschach am Wörthersee.
Reisenews
Leute
„Ich bin ein Familienmensch“
Grand Slam-Champion Patrick Rafter im Interview.
Kolumnen
„ON TOUR“
Alexander Waske über Spieler, die Tennis nachhaltig verändert haben.
„Crossmedial“
Ole Sudmann über seinen eigenen Schläger.
Zeitsprung
Das Dopinggeständnis von Maria Sharapova.