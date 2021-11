tennis MAGAZIN 12/2021: Helden, Zahlen, Triumphe

Ab dem 16. November 2021 ist die tennis MAGAZIN-Ausgabe 12/2021 in unserem Online-Shop oder am Kiosk erhältlich. In dieser Ausgabe geht es u.a. auf 50 Seiten um Statistik: Helden, Zahlen, Triumphe – viele bunte Geschichten und knallharte Fakten zur Welt des Profitennis. Im zweiten Teil des Heftes stellen wir die neue Trendsportart Padel näher vor – und machen auch den Selbstversuch.

Statistik

Ewige Duelle

15 Rivalitäten, die den Tennissport geprägt haben

Auf Augenhöhe

Federer, Nadal und Djokovic im direkten Vergleich

Kurz und Episch

Die kürzesten, längsten und kuriosesten Partien

Weltkarte

Wo die Turniere laufen

Klein bis Groß

Die kleinsten und größten Nummer-eins-Profis

Rappelvoll

Die größten Tennisarenen weltweit

Rot-Grün-Blau

Rekorde der Besten auf Sand, Rasen, Hartplatz und Teppich

Aufschlag-Rekorde

Die meisten Asse, das schnellste Service, die meisten Doppelfehler

Vorteil Linkshänder

Lefties sind im Tennis erstaunlich erfolgreich

Der Rubel rollt

Fakten rund ums Preisgeld auf der Tour

Volle Dröhnung

So laut kreischen Sharapova & Co.

Von A bis Z

Die 50 bedeutendsten Spielerinnen und Spieler aus Deutschland

Deutsche Grand Slam-Bilanz

Bei diesem Turnier sind die Deutschen am besten

Globales Game

So verbreitet ist Tennis weltweit

Jung, alt und mehr

Noch mehr Zahlen und Fakten

Padel

First Service

So schön is Padel!

Spanischer Trend

Wie Padel in Spanien zum Volkssport wurde

So spielt die Welt

Padel-Plätze auf drei Kontinenten

Selbstversuch

tennis MAGAZIN testet die Trendsportart

Starkes Team

Die Partnerschaft von Dunlop und padelBox

Neue Produkte

Schläger und Outfits

Der Herr Federer des Padel

Die Nummer eins Fernando Belasteguin im Porträt

Neu gedacht

In Gütersloh eröffnete der Verein der Zukunft

Vorhand, Rückhand und mehr

Im Padel gibt es mehr Schlagvarianten als im Tennis. Wir stellen 16 Schläge vor

Padel-News

EM, WM und ein Fürst auf Mallorca

Alles auf einem Blick

Hier finden Sie alle Padel-Courts in Deutschland

Kolumne

Schlagfertig