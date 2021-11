Racket Inn Sporthotel Hamburg

Das Tennishotel Racket Inn liegt am Rande der abwechslungsreichen Hansestadt Hamburg im beschaulichen Stadtteil Schnelsen. Umgeben von grüner Landschaft und reiner Luft erleben die Gäste hier Entspannung und Ruhe nahe der Großstadt. Das Hotel verfügt 50 komplett ausgestattete Einzel- und Doppelzimmer, jeweils mit Bad/Dusche, WC, TV und Telefon. Auch kulinarisch hat das Hotel mit dem allmorgendlichen Frühstücksbüfett und dem eigenen Restaurant einiges zu bieten.

Der Fitnessclub bietet vieles alles rund um Fitness, Gesundheit und abwechslungsreichen Kursen. Auf 1.500 Quadratmetern und auf zwei Etagen kann man an modernen Kraft- und Cardiogeräten trainieren. In den großen lichtdurchfluteten Kursräumen hat man wöchentlich die Wahl zwischen über 45 Fitness- und Gymnastikkursen. In der Saunalandschaft und dem beheizten Außenpool lässt es sich wunderbar entspannen. Darüberhinaus bietet das Hotel diverse Freizeit-Events wie Nightlife-Partys und verschiedene Conventions.

Tennisschule im Racket Inn

Die Tennisschule des Racket Inn Sporthotel bietet auf zwölf Sandplätzen und vier mit Velourteppichen ausgelegten Hallenplätzen ein professionelles Programm für Anfänger und Spitzenspieler an. Die Methoden beinhalten hohe Schlagfrequenz sowie das Üben verschiedener Spielvarianten. Wer ohne tennisspielende Begleitung reist, bekommt bei Bedarf aus dem hauseigenen Tennisclub einen Partner mit der passenden Spielstärke vermittelt. Mehrere Trainer um Cheftrainer Tom Tolic stehen bereit, um die Schlagtechnik zu verbessern. In der Tennisjugend des Racket Inn Club trainieren zur Zeit über 200 Kinder.

Weitere Informationen:

www.racketinn.de

Racket Inn Sporthotel

Königskinderweg 200

22457 Hamburg

Telefon: 040/5598790

E-Mail: info@racketinn.de