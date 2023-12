tennis MAGAZIN 12/2023: Zhizhen Zhang – bald Superstar in China

Seit dem 15. November 2023 ist die tennis MAGAZIN-Ausgabe 12/2023 am Kiosk bzw. in unserem Online-Shop erhältlich. Titelthema: Zhizhen Zhang – bald Superstar in China. Ebenfalls im Heft: Boris Becker – erfolgreich mit Holger Rune, Julia Görges – ihr Leben nach der Karriere, Coco Gauff – so stark ist ihre Vorhand, Padel-Spezial auf 30 Seiten.

First Service

Tiki-Tennis

Freies Spiel mit fantastischem Blick auf Hawaii.

Cheers am Platzrand

Der neue stylische Court bei den Australian Open

Zverev & Co.

Wer die meisten ATP-Titel ohne Grand Slam-Sieg hat.

Tops & Flops

Serena Williams, Taylor Fritz und Jenson Brooksby.

Nachgefragt bei Tamara Korpatsch

Die 28-jährige Hamburgerin über ihren ersten WTA-Titel.

Turniere

Trubel in den Tropen

Die WTA Finals in Cancun entwickelten sich zum Desaster für die WTA.

Nur das Beste ist gut genug

Die Swiss Indoors haben einen großen Test im Jahr eins nach Roger Federer bestanden.

Vorteil Vienna

Zwölf Top-20 Spieler traten in Wien an – eines der stärksten Felder der Turniergeschichte.

Chinas Nummer eins

Aufsteiger Zhizhen Zhang im Porträt.

Besser Spielen

Die Geometrie des Platzes

Tipps und Tricks, wie Sie die gesamte Fläche des Platzes ausnutzen können.

Schlag des Monats

Die Defensiv-Vorhand von Coco Gauff.

Leute

„Ich hätte nie gedacht, so weit zu kommen“

Julia Görges spricht im Interview über das Leben nach ihrer Karriere, neues Wohlbefinden und gibt Tipps für die neue Generation.

Kolumnen

Kolumne „ON Tour“

Andreas Mies über die Ballproblematik.

Kolumne Sandplatzgötter

Frust im Bällebad.

Sonderteil

Padel-Spezial

Der aktuelle Racket-Trendsport auf 30 Seiten.