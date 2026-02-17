tennis MAGAZIN 3/2026: Alcaraz und sein Karriere-Grand-Slam

FIRST SERVICE

Quallen-Queen

Der Einmarsch von Naomi Osaka in Melbourne.

Stan Wawrinka

Willkommen im 40er-Club.

Tops & Flops

Jordan Smith, Marta Kostyuk und Jana Fett.

Nachgefragt bei Guiseppe Poso

Der 54-Jährige über seinen LK-Rekord.

AUSTRALIAN OPEN

Carlos‘ cooler Coup

Carlos Alcaraz gewinnt historisches Finale in Melbourne und schafft den Karriere-Grand-Slam.

Volle Kontrolle

Elena Rybakina triumphiert in Melbourne im Endspiel gegen Aryna Sabalenka.

Voll, voller Melbourne

Noch nie waren so viele Zuschauer beim Happy Slam.Besonders in den ersten Tagen waren nicht alle happy.

Versprechen auf die Zukunft

Die 16-jährige Mariella Thamm im Porträt.

„Ich bekam 8.156 Dollar für den Titel”

Mark Edmondson über seinen Melbourne-Sieg 1976.