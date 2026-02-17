50 Jahre – Wir feiern Jubiläum
tennis MAGAZIN 3/2026: Alcaraz und sein Karriere-Grand-Slam

Die tennis MAGAZIN-Ausgabe 3/2026 ist im Handel und in unserem Online-Shop erhältlich. Titelthema: der Karriere-Grand-Slam von Carlos Alcaraz. Außerdem im Heft: Schlägertest für Turnierspieler.

FIRST SERVICE

Quallen-Queen
Der Einmarsch von Naomi Osaka in Melbourne.

Stan Wawrinka
Willkommen im 40er-Club.

Tops & Flops
Jordan Smith, Marta Kostyuk und Jana Fett.

Nachgefragt bei Guiseppe Poso
Der 54-Jährige über seinen LK-Rekord.

AUSTRALIAN OPEN

Carlos‘ cooler Coup
Carlos Alcaraz gewinnt historisches Finale in Melbourne und schafft den Karriere-Grand-Slam.

Volle Kontrolle
Elena Rybakina triumphiert in Melbourne im Endspiel gegen Aryna Sabalenka.

Voll, voller Melbourne
Noch nie waren so viele Zuschauer beim Happy Slam.Besonders in den ersten Tagen waren nicht alle happy.

Versprechen auf die Zukunft
Die 16-jährige Mariella Thamm im Porträt.

„Ich bekam 8.156 Dollar für den Titel”
Mark Edmondson über seinen Melbourne-Sieg 1976.

TURNIERE

Turnier der Deutschen
In München fühlen sich die deutschen Profis wohl.

Wieder zu Hause
Alexander Zverev spielt erneut am Rothenbaum.

Alpen-Zauber
Tennis und Ski bei der Ischgl Trophy.

JUBILÄUM – TENNIS MAGAZIN WIRD 50

Beckers „ganz persönliche Mondlandung”
Der erste Wimbledonsieg von Boris Becker.

Gewinnspiel
Wir verlosen zwei VIP-Tickets für die Bad Homburg Open.

MEDIZIN

Kleiner Einstich, große Wirkung
Das steckt hinter der Infusionstherapie.

AUSRÜSTUNG

Schlagabtausch
Schläger für Turnierspieler im Test.

REISE

Urlaubsplaner
16 Tennisreiseziele für das Jahr 2026.

LEUTE

„Ein Grand Slam-Titel garantiert nicht dauerhaftes Glück“
Der Norweger Casper Ruud im Interview.

Kolumne

„On Tour”
Andreas Mies über die Karriere nach der Karriere.

Sandplatzgötter
Zu viel Happy Slam bei den Australian Open?

