tennis MAGAZIN 7/2020 – Aufschlag-Spezial

Schwerpunktthema der tennis MAGAZIN-Ausgabe Juli 2020 über 40 Seiten: Alles zum Aufschlag. Neben dem Aufschlagspezial gibt es Interviews von Tommy Haas, Alexander Bublik und ein Porträt über Yannick Noah.

Titelthema

Aufschlag Spezial

Alles zum Service.

Historie

Wie sich der Aufschlag entwickelt hat.

Interview Richard Krajicek

„Der Ballwurf ist das Entscheidende“

Top Ten

Die besten Aufschläger der Geschichte

Spezialisten und Exoten

Aufschlag von unten bis Korkenzieher

Statistik

Besser spielen

Gerade, Slice und Kick: So schlagen Sie perfekt auf

Aufschlag-Analyse

Das Monster-Service von John Isner

Julia Görges

Deutschlands Nummer zwei über ihren Aufschlag: Die Waffe einer Frau

Kolumne Andreas Mies

First Service

Glücksplätzchen

Ein Tennisplatz in der Natur.

Die Einflussreiche

Top-Verdienerin Naomi Osaka.

Tops und Flops

Sabine Lisicki, Rafael Nadal, Ball-Recycling, Novak Djokovic.

Nachgefragt bei Tommy Haas

Der 42-jährige Deutsche über die Folgen der Corona-Krise.

Turniere

Von Berlin bis zum Balkan

Neue Turnierserien in Corona-Zeiten.

Besser Spielen

Schlag-Bewertung

Mit dem Tool „Shot Scores“ will die Firma Wingfield eine neue Beurteilung der Spielfähigkeiten etablieren.

Ausrüstung

Saiteninfos per QR-Code

Gamma hat ein neues Tool für Besaiter entwickelt.

Neue Produkte

Plankpad, Schuh und Buch.

Reise

Ab in den Urlaub

Wir stellen sieben Tennishotels in Deutschland und Österreich vor. Das Credo aller Gastgeber: „Die Gesundheit der Gäste steht an erster Stelle.“

Leute

Der Entertainer

Yannick Noah siegte 1983 als bislang letzter Franzose in Roland Garros. Eine Erinnerung an den Ballzauberer, Musiker und Nationalhelden.

Alexander Bublik im Interview

Der eigenwillige Kasachen im Gespräch über Geld und Aufschläge von unten.

Kolumnen

„Lucky Loser“

Felix Hutt über die alternative Saison.