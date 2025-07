tennis MAGAZIN 8/2025: Laura Siegemund – Sensationslauf in Wimbledon

Die tennis MAGAZIN-Ausgabe 8/2025 ist im Handel und in unserem Online-Shop erhältlich. Titelthema: Laura Siegemund – ihr Lauf in Wimbledon. Außerdem im Heft: Alles rund um Wimbledon und Reportage über die schönsten Rasenplätze in England.

First Service

Schnibbel-Champion

Tatjana Maria triumphiert sensationell in Queen‘s.

Auf den Spuren von Boris Becker

Justin Engel mit erfolgreichem Rasen-Debüt.

Tops & Flops

Emma Navarro, Bratpfannenturnier und Bill Ackman.

Nachgefragt bei Maya Joint

Die Australierin über ihre Verbindung zu Deutschland.

Wimbledon

Höhenflug

Laura Siegemund begeistert in Wimbledon.

Sinners Reifeprüfung

Jannik Sinner schlägt Carlos Alcaraz im Finale.

„Zverev ist nicht mental schwach“

Mentalcoach Thomas Baschab im Interview.

Stehen die Zukunftspläne auf dem Spiel?

Streit um den Ausbau in Wimbledon.

Ein Abend mit Andy

Das Bühnenprogramm von Andy Murray.

Klassentreffen der Elite

Zu Besuch im Last 8 Club in Wimbledon.

Im Reich der Saiten

Babolats Besaitungsservice in Wimbledon.

Reportage

Rasend schön

Per Porsche zu den schönsten Tennisspots in England.

Turniere

Showdown in Shenzhen

Der Billie Jean King Cup stellt sich neu auf.

„Ich mag Verantwortung“

Billie Jean King im Interview.

„Unser Team ist wirklich ein Team“

Heinz Günthardt über das Schweizer Damen-Team.

Die Besten der Besten

Die fünf größten Spielerinnen im Billie Jean King Cup.

Wachstum in Grunewald

Die großen Pläne beim WTA-Turnier in Berlin.

Mit Mut zum Risiko

Alexander Bublik triumphiert zum zweiten Mal in Halle.

Kurpark-Königin

Jessica Pegula gewinnt in Bad Homburg.

Der neue Boss vom Weissenhof

Traumfinale beim ATP-Turnier in Stuttgart.

Der Insel-Hitze getrotzt

Tallon Griekspoor siegt auf Mallorca.

Ausrüstung

Der Champion, der viel zu früh verstarb

Wir verlosen die Arthur Ashe-Kollektion von Head.

Neuheiten aus dem „Blue Lab“

Das Yonex Performance Center in Niigata, Japan.

Ganzjahreslösung für Courts und Pools

Die mobilen Traglufthallen von HP Gasser.

Medizin

„Griffige Hallenböden sind ungünstig”

Dr. Raul Borgmann erklärt die Ursachen des Fersensporn.

Aufschlag gegen Diabetes

Die Mission von Alexander Zverev und OMNI-BiOTIC.

Reise

Spiel, Satz, All Inclusive

Familienurlaub im Tui Magic Life Cala Pada.

Übernachten wie Sinner

Profi-Flair im Court Hotel von Halle.

In eigener Sache

Rückkehr ins Ländle

Zum 17. Mal fand der tennis MAGAZIN Partner Cup statt.

Kolumnen

„ON TOUR“

Alexander Waske über Tennis in Indien.

„Crossmedial“

Ole Sudmann über seine Turnierserie.

Sandplatzgötter

Die Mixed-Revolution bei den US Open.