tennis MAGAZIN 9/2025: Wie Jannik Sinner zum besten Spieler der Welt wurde
Die tennis MAGAZIN-Ausgabe 9/2025 ist im Handel und in unserem Online-Shop erhältlich. Titelthema: Jannik Sinner – die sportlichen Anfänge der Nummer eins. Außerdem im Heft: Kevin Krawietz und Tim Pütz im Interview.
First Service
Nachtspiele in Toronto
Die größten Tennisstadien der Welt.
New York kann kommen
Justin Engel startet in der US Open-Qualifikation.
Tops & Flops
Taylor Townsend, Donna Vekic und Kanada.
Nachgefragt bei Tommy Haas
Der deutsche Ex-Profi verrät, wie er sich fit hält.
Turniere
Der Fuchs aus den Bergen
Wie Jannik Sinner zum besten Spieler der Welt wurde.
Er hebt ab
Sinners Siegeszug bei den US Open 2024. REISE
Facelifting für Flushing Meadows
Die US Open rüsten sich für die Zukunft.
„Das Wichtigste ist, wie der Ball übers Netz fliegt“
Das Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz im Interview.
Volles Brett
Giovanni Mpetshi Perricard im Porträt.
Auf dem Sprung an die Spitze
Lois Boisson triumphiert in Hamburg.
Wenn die Furcht mitspielt
Die Angstgegner der Stars.
„Ich will nichts bereuen“
Die 17-jährige Deutsche Sonja Zhenikhova im Gespräch.
Besser Spielen
Alle Sinne geschärft
Modernes Training mit Neuroathletik.
Szene
Wertvolle Insights
Der neue Head-to-Head-Vergleich auf tennis.de.
Ausrüstung
Gelber Ball ganz grün
Der Code Planet der Firma Balls Unlimited.
New York, New York
Die limitierten Head-Schläger Boom Neon.
Nachhaltig und qualitativ
Ökologische Plätze von Posch Sportboden GmbH.
Reise
Grüne Lunge in der Türkei
Robinson Camyuva an der türkischen Riviera.
Pickleball und mehr
Fünf Pickleball-Courts im Ali Bey Resort Sorgun.
Leute
„Ich hätte als Mutter nicht weiterspielen können“
Ex-Nummer eins Ana Ivanovic im Interview.
Kolumnen
„ON TOUR“
Andreas Mies über die Magie des Doppels.
„Crossmedial“
Ole Sudmann über sein Treffen mit Alexander Zverev.
Zeitsprung
Das Matchball-Drama um Michael Stich.