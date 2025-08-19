Die tennis MAGAZIN-Ausgabe 9/2025 ist im Handel und in unserem Online-Shop erhältlich. Titelthema: Jannik Sinner – die sportlichen Anfänge der Nummer eins. Außerdem im Heft: Kevin Krawietz und Tim Pütz im Interview.

First Service

Nachtspiele in Toronto

Die größten Tennisstadien der Welt.

New York kann kommen

Justin Engel startet in der US Open-Qualifikation.

Tops & Flops

Taylor Townsend, Donna Vekic und Kanada.