tennisSPORT 4/2021: Leistungssport – ja, bitte!

In tennisSPORT-Ausgabe 4/2021 lesen Sie, warum man bei Kindern in den Sport investieren sollte. Außerdem haben wir Trainerguru Niki Pilic besucht und analysiert, weshalb es so wenige Trainerinnen gibt.

Longline

Das Magazin im Magazin Report Ausbildung

Darum sollte man in den Sport der Kinder investieren Interview

Teamchef Michael Kohlmann über Nachwuchsförderung Trainerguru Niki Pilic

Von Boxern lernen Inklusion

Neue Tutorials auf YouTube Familienspaß

So begeistert man Eltern & Kinder Frauenpower

Wieso gibt es so wenige Frauen in der Trainerbranche? Digitales Business

