Vital & Sporthotel Brixen

Das Tennishotel in Österreich. Wohlfühlen mit 4 Sterne Komfort. Für Ihren Aufenthalt alles unter einem Dach.

Das persönliche Wohlbefinden der Urlaubsgäste und der entsprechende 4-Sterne-Komfort haben im Vital & Sporthotel Brixen oberste Priorität. Dies spiegelt sich auch in der traditionellen Ausstattung und im heimeligen Ambiente des Tiroler Hotels in den Kitzbühler Alpen wieder.

Angefangen bei den geschmackvollen Zimmern, Studios, Suiten und Spa Suiten bis hin zur klassischen Lobby ist der persönliche Charme und Stil deutlich spürbar. Umso schöner und romantischer können Sie einen einmaligen Tag in den Kitzbüheler Alpen, an der großzügigen Hotelbar bei einem Gläschen Wein ausklingen lassen.

Lassen Sie sich vom herzlichen Ambiente, der hohen Qualität und dem professionellen Service im Vital & Sporthotel Brixen verwöhnen. Nehmen Sie Abstand vom stressigen Alltag und genießen Sie Ihren Aufenthalt im Brixental.

Tennis zum Vergnügen oder zum Verbessern

Ein wenig stolz dürfen wir behaupten, daß unser 4 Sterne Tennishotel in den Kitzbüheler Alpen als Tennismekka in Österreich bekannt ist. Nicht allein wegen der 10 Tennisplätze (5 Freiplätze und 5 Hallenplätze direkt beim Haus) und 4 weitere Freiplätze in wenigen hundert Metern Entfernung), sondern auch wegen der professionellen Methoden, mit denen wir Jung und Junggebliebene unterrichten. Ausserdem stehen allen Tennisspielern ein Kleinfeldplatz und eine Schlagwand zur Verfügung.

Tennis mit Erfolg:

Dazu gehören natürlich top ausgebildete Tennistrainer, die Ihr Tennisspiel mit viel Einfühlungsvermögen und großem Engagement auf Erfolgskurs bringen. Und in unserem Tennisshop finden Sie den passenden Tennisschläger, Testschläger, Saiten Service, Zubehör, Beratung u.v.m.

Tennis macht Spaß:

Der Spaß gehört zum Tennis wie der Schläger. Ihren Schläger bringen Sie mit, für den Rest sorgen wir mit lustigen Mixed Doppel und Single Turnieren, und Action mit unserem Trainerteam.

Tennis im Sommer

Tennis & Wellness 4=3 (4 Nächte, Anreise So)

07.05.2022 – 27.10.2022

4 Nächte inklusive Halbpension, Tenniskurs, freies Tennis spielen

ab 359,- €

Tennis & Wellness (3 Nächte, Anreise Do)

07.05.2022 – 27.10.2022

3 Nächte inklusive Halbpension, Tenniskurs, Vitalguthaben

ab 359,- €

Tennispaket “Brixener Tenniswoche” 7=6 (7 Nächte, Anreise Sa)

04.04.2022 – 27.10.2022

Übernachtung inklusive Halbpension, Tenniskurs, Vitalguthaben

ab 689,- €

Ihr Individuelles Tennistraining mit der professionellen österreichischen Tennisschule

Unser Ziel ist, dass Sie Spaß am Tennisurlaub in Österreich haben. Ob rein spielerisch oder mit professionellem Training. Unser Ausbildungsprogramm fokussiert dabei auf Ihre persönlichen Stärken und Schwächen. Mit modernsten, topaktuellen Methoden wird Ihr Tennis Schlag um Schlag besser werden.

Für Tennisclubs:

Zur Vorbereitung auf die Freiplatzsaison gibt es im Vital & Sporthotel Brixen zwischen Mitte März und Mitte Mai ein spezielles Trainingsprogramm für Tennismannschaften – idealerweise zwischen 3/4 bis 1 Jahr vorher anzufragen. Ein Gruppentraining in dem viel Taktik für Single und Doppel trainiert wird. Erfahren Sie welche Spielzüge die Profis verwenden um Ihre Gegner in die Enge zu treiben um schlussendlich den Punkt für sich zu entscheiden. Welche Aufstellung der Spieler beim Doppel ist sinnvoll und welche Varianten gibt es und welche taktischen Änderungen während des Spiels verwirrt die Gegner.

Die Taktik im Tennis ist von einigen Punkten abhängig…

1. Das eigene Spiel – Stärken und Schwächen.

2. Das Spiel des Gegners, seine Stärken und Schwächen.

3. Die eigene konditionelle Verfassung.

4. Die konditionelle Verfassung des Gegners.

5. Die eigene psychische Belastbarkeit.

6. Die psychische Belastbarkeit des Gegners.

Im Spiel versucht man meist folgende Grundtaktik anzuwenden:

1. Dem Gegner das eigene Spiel aufzuzwingen.

2. Sollte das nicht zum Erfolg führen, sucht man die Schwächen des Gegners und spielt diese konsequent an.

3. Wenn das auch nicht funktioniert, spielt man etwas, das der Gegner nicht erwartet, z.B. Big Game obwohl man sonst immer hinten bleibt.

Unsere Stärken:

* Die professionellen Coaches die ihr Hobby zum Beruf gemacht haben

* Die komplette Anlage direkt beim Haus (5 Freiplätze und 5 Hallenplätze)

* weitere 4 Tennisplätze in ein paar hundert Metern Entfernung

* Die Wettergarantie

* Die Methodik

* Der Schüler ist sein bester Lehrer

* Wer in einer Woche keinen Fortschritt macht, ist NICHT selber schuld

* Freude, Erfolg und leistungsgerechtes Training sind die drei Säulen, auf die wir bauen

* Das DRUM HERUM muuß stimmen

* Nur Lehrer, die sich ständig fortbilden, können bei uns bestehen

* Nicht der Fehler des Einzelnen, sondern die Ursache, sowie die individuellen Reserven des Schülers sind uns wichtig

* Nur wer Spaß hat, spielt auch gut

* Dazulernen ist uns wichtiger als umlernen

Folgende Hilfsmittel werden dabei von uns verwendet:

* Videoanalysen

* Ballwurfmaschinen

* elektronische Matchanalyse

* Aufschlag-Geschwindigkeitsmessungen

* Flugbahnhilfen

* Schlagwand

* Leihschläger

* Tennisshop

* Bespannungsservice

Auch für weitere sportliche Aktivitäten steht hauseigene Ausrüstung bereit. Ausführliche Informationen zum Sporthotel Brixen finden sie auf unserer Homepage:

Vital & Sporthotel Brixen

Dorfstraße 13

A-6364 Brixen im Thale

info@vital-sporthotel.at

Telefon+43 (0)5334 8191