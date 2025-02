Doppelspezialist Hendrik Jebens: „Möchte jedem helfen, der Tennis spielt“

Hendrik Jebens, Top 50-Spieler im Herrendoppel, gibt auch online Tennis-Unterricht. Der 28-Jährige hat sich damit inzwischen ein zweites Standbein aufgebaut.

Hendrik, du bietest als Tennisprofi online Trainingsvideos an und gibst Tipps für jedermann. Wie kam es dazu?

Während der Coronazeit war ich zwar schon Tennisprofi, konnte mich aber nicht wirklich nach oben spielen. Ich verdiente nicht gut und habe dann mit einem Studium angefangen. Gleichzeitig habe ich in der Phase auch als Fitnesstrainer gearbeitet, weil mich das schon immer interessiert hat. Dann kamen die Lockdowns und ich habe gemerkt, dass ich auch online den Leuten mit Trainingsplänen helfen kann. Soziale Medien, von denen ich zunächst nicht viel hielt, wurden dabei immer wichtiger. In dieser Konstellation sah ich für mich ein Geschäftsfeld: Online-Training über das Web anzubieten. Klar, ich war da nicht der einzige, das haben ja etliche gemacht. Meine Fitnessvideos hatten also keine große Reichweite, aber ich habe damit weitergemacht.

Wann kamen die Tennisinhalte dazu?

2023 begann ich damit, mit einem professionellen Videografen zusammenzuarbeiten. Unsere Idee war: Tennisvideos zu produzieren, vor allem für Instagram. Mein Insta-Account ist dann enorm gewachsen. Mit der Zeit sprachen mich immer mehr Leute aus der Tenniswelt an, selbst Ballkinder bei kleinen französischen Turnieren. Das hat mich angespornt und ich mache nun auch Tennisinhalte für YouTube. Ich biete da kostenlose Trainings an, dazu komplette Kurse gegen Bezahlung. Das sind hochwertige und aufwändig produzierte Videos.

Was genau lernen Tennisspieler in deinen Videos?

Im Tennis gibt es die Bereiche Technik, Taktik, Fitness und die mentale Komponente. Die Technik kann man nur vor Ort mit einem Trainer verbessern. Aber vor allem Taktik und Fitness sind über Videos und Tutorials vergleichsweise einfach zu optimieren. Die Schlagtechnik auf ein neues Level zu haben, kostet mehr Zeit und mehr Geld. Ich gebe vor allem taktische Tipps, die ich so simpel wie möglich halte. Zum Beispiel: „Greif über die Rückhand an, weil dort schwerer Winkel zum Passieren zu kreieren sind.“ Die Coaching-Tipps auf YouTube kommen sehr gut an und sie sind auch für jeden frei zugänglich. Im Fitnessbereich findet man so viel Wissen im Web, beim Tennis sind wir noch lange nicht so weit. Da gibt es eine große Wissenslücke bei den normalen Spielern, die ich gerne füllen möchte.

Neben den frei verfügbaren Inhalten bietest du auch kostenpflichtige Kurse an – mit welchem Mehrwert?

Genau, auf meiner Website gibt es kostenpflichtigen Inhalte, die noch ausführlicher sind. Ich biete dort spezielle Tennis-Inhalte an. So etwas wie Aufschlag-Schach zum Beispiel, bei dem es explizit um den Aufschlag und den ersten Schlag danach geht. Es gibt dort auch einen Taktik-Kurs, der dabei hilft, sein eigenes Spiel zu finden. Schließlich sind dort auch noch tennisspezifische Fitnesskurse zu finden. Wie man schneller auf dem Court sprintet oder wie sich die Beinarbeit grundsätzlich verbessern lässt.

Gibt es auch spezielle Doppel-Tipps?

Es gibt schon Material zum Doppel. Aber das wird vermehrt erst später kommen. Im Moment liegt der Fokus auf dem Einzel.

Was genau ist dein Ziel als Online-Coach?

Ich will meinen Erfahrungsschatz weitergeben. Im Laufe meiner bisherigen Karriere hatte ich einige gute Coaches, die mir viel Wissen vermittelt haben. Davon sollen nun auch andere profitieren. Eine meiner Leidenschaften ist Fitness, aber der Begriff ist inzwischen ziemlich verwässert. Mir geht es darum, Fitnesswissen an Tennisspieler weiterzugeben, die dadurch ihr eigenes Spiel verbessern können. Ich weiß genau, wie es ist, wenn man am Wochenende ein Punktspiel mit einem Einzel und einem Doppel abreißen muss. Um für so eine körperliche Herausforderung richtig fit zu sein, braucht es spezielles Wissen. Da kann dir kein Coach in einem Fitnessstudio weiterhelfen. Ich habe aber den Anspruch, genau solche Inhalte zu kreieren.

An wen richten sich deine Inhalte?

Also Novak Djokovic werde ich meine Videos nun nicht anbieten. Aber im Ernst: Ich will das gar nicht großartig eingrenzen. Turnierspieler werden sich davon angesprochen fühlen, aber auch Breitensportler, die einfach ihre von LK20 auf LK15 bringen wollen. Ich möchte jedem helfen, der Tennis spielt.

Das ist Hendrik Jebens

Jebens ist 28 Jahre alt, knapp zwei Meter groß, lebt in Stuttgart. Studierte an der San Diego State University BWL, spielte dort Collegetennis und machte 2017 seinen Bachelor-Abschluss. Ende 2021 erste Doppelerfolge auf Challenger-Ebene. Danach Fokus aufs Doppel. Erfolge: 7 Challenger-Titel (alle 2023), 3 ATP-Finals in (Metz 2023, Hangzhou & Kitzbühel 2024), Wimbledon-Viertelfinale 2025. Höchstes Doppelranking: 45 (2024). Verein 2025: TC Bredeney. Karrierepreisgeld: 316.668 US-Dollar.

