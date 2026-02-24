Als Botschafter unterwegs

Wie kann die Karriere nach der Karriere für einen Tennisprofi aussehen? Unser Kolumnist Andreas Mies macht sich hierzu bereits seine Gedanken.

Derzeit bin ich zum Zuschauen verdammt. Meine Knieverletzung macht professionelles Tennis noch nicht möglich. Die Zeit in der Reha nutze ich auch, um mal ein bisschen links und rechts abseits des Platzes in einige Bereiche reinzuschnuppern. Ich möchte zwar noch einige Jahre weiterspielen, doch allmählich plane ich die Karriere nach der Karriere. So durfte ich das Doppelfinale bei den Australian Open auf Eurosport co-kommentieren. Eine coole Erfahrung!

Ansonsten bin ich als Botschafter für den schönsten Sport der Welt unterwegs. Ich werde dieses Jahr bei der Club-Tour von Mischa Zverev als Unterstützung einige Male dabei sein. Nach meiner Karriere will ich dann meine eigene Tour starten. Derzeit besuche ich bereits Vereine und Firmen, die mich buchen können. Ich referiere über meine Erfahrungen als Leistungssportler und gebe Doppel-Workshops. Einer dieser Workshops fand im Rahmen der Schlatter Immobilien Open Ende letzten Jahres statt – ein dreitägiges Doppelturnier in Waldshut-Tiengen in der Nähe von Freiburg mit vielen Spielern aus der deutschen Doppelelite.

Schlatter Immobilien Open: ein Riesenerfolg

Die Idee für das Turnier stammt von Patrick Zahraj und Tim Rühl. Die beiden wollten inoffzielle ­deutsche Doppelmeisterschaften durchführen und den deutschen Doppelcracks im Dezember Matchpraxis vor Saisonstart geben. Patrick und Tim haben neben der gesamten Organisation auch am Turnier teilgenommen. Für Tim war es besonders, da er nur wenige Minuten von der Halle entfernt wohnt. Sein Ziel war es, Weltklasse-Tennis in seinen Heimatort zu holen. Das ist ihm gelungen.

Das Turnier war ein Riesenerfolg in familiärer Atmosphäre, in einer kleinen Halle, mit einem schönen Centre Court mit aufgebauten Tribünen, Ständen, einem VIP-Bereich, Kuchenbuffet, einem italienischen Restaurant im Clubhaus. Das Schöne am Event: Das Doppel stand im Fokus. Die Halle war an allen drei Tagen voll, die Zuschauer sorgten für eine super Atmosphäre. Gewonnen haben übrigens die an zwei gesetzten Constantin Frantzen und Hendrik Jebens im Finale gegen Jakob Schnaitter und Mark Wallner.

Neben den deutschen Doppelprofis nahmen auch einige bekannte Ex-Profis teil. So spielte Philipp Petzschner, zweimaliger Grand Slam-Champion im Doppel, mit Max Schönhaus, letztes Jahr Vize-Junioren-Champion bei den French Open. Alexander Waske trat an der Seite von Michael Berrer an. Der Plan ist es, die Schlatter Immobilien Open nun jedes Jahr durchzuführen. Das wäre prima!

On-Court-Interviews und Doppel-Workshop

Mein persönlicher Höhepunkt war, dass ich das Event mit moderieren und einige On-Court-Interviews mit meinen Spielerkollegen führen durfte. Hinzu kam noch der einstündige Doppel-Workshop vor dem Finale in der vollen Halle. Hier habe ich das Doppel in seine Einzelteile zerlegt und den Zuschauern erklärt, was im Doppel alles so vor sich geht. Als Schüler diente mir dabei unter anderem Philipp Petzschner.

Nach meinem Karriereende kann ich mir viele Dinge vorstellen. Am liebsten wäre mir derzeit eine Mischung: TV-Experte, Kommentator, Keynote-Speaker für Vereine und Firmen und Trainer für Profis und talentierte Jugendliche. Zudem versuche ich auch, die Marke Andreas Mies weiter aufzubauen, unter anderem als Content Creator über Social Media. Bis es aber so weit ist mit meiner „Karriere 2.0“ möchte ich noch mal voll angreifen als Doppelspieler auf der ATP-Tour.