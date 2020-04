Ab 4. Mai: Schleswig-Holstein will Tennisplätze öffnen

Schleswig-Holstein will unter anderem Tennisplätze ab Anfang Mai wieder öffnen. In Mecklenburg-Vorpommern darf man sogar schon ab dem 20. April auf die Courts.

Beitragsbild: TC Grün-Weiß e.V. Neustadt in Holstein

Als am Mittwoch die ersten Lockerungsmaßnahmen im Zuge des kompletten Coronavirus-Lockdowns von der Bundesregierung bekannt gegeben wurden, fiel kein Wort zum Thema Freizeitsport. Viele Breitensportler zeigten sich enttäuscht. Insbesondere Einzelsportler wie Tennis- und Golfspieler, Reiter oder Segler hatten auf Lockerungen gehofft.

Doch nun gibt es vor allem für sie einen ersten Hoffnungsschimmer. Das Bundesland Schleswig-Holstein beschloss am Donnerstag, Outdoor-Sport mit wenigen Akteuren ab dem 4. Mai wieder zu erlauben. Konkret heißt das: Tennis, Golf, Reiten und Wassersport sollen ab dann wieder möglich sein.

Infektionsgeschehen darf nicht zunehmen

„Wenn sich das Infektionsgeschehen so entwickelt, wie wir es jetzt vorhersehen, dann wollen wir den Freizeitsport, der draußen stattfindet, ab dem 4. Mai in Schleswig-Holstein freigeben. Das sind Bereiche wie Tennis, Golf, Reiten und Wassersport“, sagte die schleswig-holsteinische Finanzministerin Monika Heinold (Grüne).

Gleichzeitig wies Heinold darauf hin, dass bei allen Lockerungen natürlich die geltenden Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten sind. „Das Infektionsgeschehen darf sich nicht wieder beschleunigen. Das bleibt unser oberstes Ziel“, sagte Heinold. Und fügte hinzu: „Wenn wir mit den Lockerungen sorgsam umgehen, kann es funktionieren.“

Wie die Öffnung insbesondere der Tennisplätze nun konkret umgesetzt werden soll, wird in den kommenden zwei Wochen ausgearbeitet. Es ist davon auszugehen, dass sich Schleswig-Holstein dabei auch an den vom Deutschen Tennis Bund vorgeschlagenen Richtlinien zur Ausübung des Tennissports in Coronazeiten orientiert. In Schleswig-Holstein sind von der geplanten Öffnung der Courts knapp 1.700 Tennisplätze betroffen. Sie verteilen sich auf 320 Clubs mit insgesamt 41.000 Tennisspielern.

Mecklenburg-Vorpommern: Tennis ab 20. April möglich

Gute Nachrichten gibt es auch aus dem benachbarten Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Dort sollen die Tennisplätze bereits am kommenden Montag, den 20 April, wieder öffnen. Im sogenannten MV-Plan zur „schrittweisen Erweiterung des öffentlichen Lebens in der Corona-Pandemie“ heißt es unter dem Punkt „Phase 1.1.: Öffnung ab 20.04.2020“: „Geöffnet werden … Sportplätze und Sportanlagen für Einzel- und Paarsport unter Einhaltung von Auflagen (Abstandspflicht und Zugangsbeschränkungen).“

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) nannte in ihrer gestrigen Pressekonferenz explizit Tennis als Sportart, die man ab Montag unter den neuen Richtlinien und unter Einhaltung der coronaspezifischen Auflagen zu Zweit ausüben könnte. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es ca. 220 Tennisplätze, 40 Clubs und etwa 4.000 Aktive. Die Daten stammen aus der Bestandserhebung des Deutschen Tennis Bundes für das Jahr 2019.

Einige Clubs in Mecklenburg-Vorpommern können auf die kurzfristig möglich gewordene Öffnung ihrer Anlagen ab Montag nicht entsprechend reagieren, weil sie sich in den letzten Wochen coronabedingt nicht um die Instandsetzung der Tennisplätze kümmern konnten. „Die großen Vereine in Rostock werden aber öffnen können“, versichert Alexander Loew, Redakteur von der Rostocker Ostsee-Zeitung und selbst leidenschaftlicher Tennisspieler.

Edit: Der Abschnitt zur Entwicklung in Mecklenburg-Vorpommern wurde nachträglich hinzugefügt!