Fehlende Disziplin: Ex-Trainer Ferrero kritisiert Zverev

Juan Carlos Ferrero, ehemaliger Trainer von Alexander Zverev, äußerte sich zum Arbeitsethos des Weltranglistensiebten.

Etwas mehr als zwei Jahre ist es her, dass Alexander Zverev und Juan Carlos Ferrero getrennte Wege gingen. Die ehemalige Nummer eins der Welt aus Spanien trainierte Deutschlands Spitzenspieler acht Monate lang. Nach den Australian Open 2018 kam es zur Trennung zwischen den beiden.

„Wir hatten zwei verschiedene Ansichten von Tennis. Es ist dann eine Sache passiert, bei der er respektlos zu meinem Team war. Respekt ist eine Sache, die man allen gegenüber haben muss. In so einem Fall kann ich nicht weitermachen. Er hatte eine andere Vorstellung darüber, wie ich mich auf dem Platz verhalten soll. Er wollte aus mir einen ruhigen, balancierten Kerl machen – der ich nie war und nie sein werde“, äußerte sich Zverev damals gegenüber der FAZ.

Ferrero wünschte sich mehr Pünktlichkeit und Disziplin

Juan Carlos Ferrero stellte im Gespräch mit der Marca seine Sicht der Dinge dar. „Ich habe ihn vom ersten Tag an um Respekt für das Trainer-Team gebeten. Unter anderem habe ich ihn gebeten, etwas pünktlicher zu sein. Ich habe ihn darauf hingewiesen, dass es nicht richtig ist, wenn er 20 oder 30 Minuten zu spät zum Training kommt. Ein bisschen mehr Disziplin hätte ihm gut getan – auch um sich spielerisch zu verbessern.“

Im Interview mit dem 3iGuales podcast blickte Ferrero erneut zurück auf die Zusammenarbeit mit Zverev. Der French-Open-Sieger von 2003 attestiert dem derzeitigen Weltranglistensiebten weiterhin einen fehlenden Arbeitsethos. „Um Federer, Nadal oder Djokovic und den Rest zu überflügeln, müssen sich Zverev und die anderen, die danach kommen, abseits des Platzes verbessern: von der Ernährung bis zur Fitness. Ich habe Zverev acht Monate trainiert und das erkannt. Er war es gewohnt, vor und zurückzugehen im gleichen Match. Deshalb konnte er noch kein Grand-Slam-Turnier gewinnen, denke ich.“

Ferrero über Zverev: Kein qualitativ hochwertiges Training

Zverev gewann mit Ferrero im Trainerteam 2017 die Turniere in Washington, D.C. sowie das ATP-Masters-1000-Turnier in Montreal. In der Amtszeit des Spaniers schied der Deutsche bei den US Open 2017 in der zweiten Runde, bei den Australian Open 2018 in der dritten Runde aus. „Viel Geld zu verdienen, wenn man jung ist, kann einen schwindelig machen. Dann ist das Umfeld der Spieler und deren Rolle ein Schlüsselfaktor. Sie haben zu viele Ablenkungen abseits des Platzes: Anrufe, Social Media, Freunde, die plötzlich auftauchen. Ich habe sie auf Instagram herumalbern gesehen und nicht über Tennis nachdenken sehen, wie es bei uns in der Zeit war“, sagte Ferrero.

Den Vorwurf des mangelnden Arbeitsethos von Zverev erneuerte Ferrero. „Zverev zum Beispiel war drei Stunden auf dem Platz, aber er konnte kein qualitativ hochwertiges Training für anderthalb Stunden leisten. Es gab Proteste, Unterbrechungen, Wut und Ablenkungen. Damals sind wir aneinandergeraten wegen seiner mangelnden Pünktlichkeit und seines fehlenden Respekts gegenüber den Teammitgliedern, auch wenn mein Vater mir sehr geholfen hat.“