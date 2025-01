Achtelfinale bei den Australian Open: Eva Lys schreibt Turniergeschichte

Eva Lys zieht bei den Australian Open als Lucky Loser ins Achtelfinale ein und bekommt nun das große Spiel gegen Iga Swiatek.

Sie siegt einfach weiter und schreibt nebenbei Turniergeschichte. Eva Lys hat bei den Australian Open das Achtelfinale erreicht – und das als Lucky Loser. Die 23-jährige Deutsche setzte ihren märchenhaften Lauf in Melbourne fort und siegte in der dritten Runde gegen Jaqueline Cristian aus Rumänien, Nummer 82 im WTA-Ranking, mit 4:6, 6:3, 6:3.

„Ich wusste, dass es ein taffes Match wird. Ich hatte Schwierigkeiten im ersten Satz reinzukommen. Aber das ist, was mich hier ins Achtelfinale gebracht hat, ist mein positives Denken. Ich habe nichts zu verlieren, das Lucky-Loser-Feeling hilft schon. Aber gleichzeitig weiß ich, das ich die Chancen ergreifen muss. Das habe ich im zweiten und dritten Satz versucht. Ich wusste ab dem 4:2 im dritten Satz, dass ich nicht mehr verlieren werde“, sagte „Lucky Lys” nach ihrem nächsten Sieg als Lucky Loser in Melbourne. Am Donnerstag vor einer Woche war die Deutsche im Quali-Finale gescheitert, rutschte dann fünf Tage später als Lucky Loser ins Hauptfeld.

Gegen Cristian kam Lys nur schwer ins Match. Schnell lag die Hamburgerin mit zwei Breaks mit 1:4 zurück. Nachdem sie beim Stand von 4:5 drei Breakbälle in Folge nicht nutzen konnte und den Satz anschließend abgab, warf sie den Schläger zu Boden. Mit zunehmender Spielzeit fand die Deutsche immer mehr zu ihrem Spiel und war vor allem im dritten Satz die deutlich aktivere Spielerin. Mit dem letzten ihrer 34 Winner, ein Vorhandcross-Schlag, besiegelte sie den Einzug ins Achtelfinale und gewann im vierten Duell mit Cristian zum vierten Mal nach Satzrückstand. Die ersten Gratulantinnen nach dem historischen Sieg der Deutschen waren erneut ihre kleine Schwester Bella, der sie ein Küsschen und eine lange Umarmung gab, und ihre Mutter Maria.

Eva Lys: Erster Lucky Loser im Achtelfinale in Melbourne

Lys ist der erste Lucky Loser in der Open Era, der bei den Australian Open bei den Damen ins Achtelfinale vorgestoßen ist. Ein Lucky Loser im Achtelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier hatte es bei den Damen zuvor nur fünfmal gegeben. Hana Strachonova (French Open1980), Dana Gilbert (French Open 1982), Nicole Muns-Jagerman (French Open 1988) and María José Gaidano (US Open 1993), Elina Avanesyan (French Open 2023) – und nun Eva Lys bei den Australian Open 2025.

Einen Lucky Loser im Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers gab es sowohl bei den Damen als auch bei den Herren noch nie. Lys trifft im Achtelfinale auf die Weltranglistenzweite Iga Swiatek. „Für mich gibt es kein geileres Match. Das ist der Grund, warum ich Tennis spiele. Ich möchte mich mit den Besten der Welt messen. Ich freue mich auf das Match und freue mich, ihr einen harten Kampf zu liefern”, blickte Lys voraus. Mit dem Einzug ins Achtelfinale hat die 23-Jährige nicht nur 420.000 Australische Dollar verdient, sondern auch den erstmaligen Einzug in die Top 100 geschafft.