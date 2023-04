Alle Infos zu den Billie Jean King Cup-Qualifiers in Stuttgart

Mitte April spielen die deutschen Frauen in Stuttgart um den Einzug in die Finalrunde des Billie Jean King Cups. Alles Wissenswerte lesen Sie hier.

Wann und wo finden die Billie Jean King Cup-Qualifiers 2023 statt?

Am 14. und 15. April wird in der Porsche Arena Stuttgart eine der neun Qualifikationspartien für die Endrunde des internationalen Damen-Wettbewerbs ausgetragen. Gespielt werden vier Einzel und ein Doppel. Die Gewinner der Partien ziehen in die Finalrunde ein, die dann von den letztjährigen Finalisten Australien und Schweiz und der Gastgebernation bzw. einer Wildcard komplettiert wird. Die Endrunde findet vom 7. bis zum 13. November statt. Die Play-offs, in denen die Verlierer gegeneinander antreten, werden am 11. und 12. November gespielt.

Direkt an den Billie Jean King Cup schließt der Porsche Tennis Grand Prix an. Alle Infos zum Turnier erfahren Sie hier.

Wie haben sich die Deutschen für die Billie Jean King Cup-Qualifiers qualifiziert?

Das Porsche Team Deutschland siegte im November 2022 gegen Kroatien. In Rijeka konnten sie sich mit einem 3:1 in den Play-offs für die nächste Runde qualifizieren. Eva Lys, Jule Niemeier und Anna-Lena Friedsam konnten ihre Matches souverän für sich entscheiden.

Gegen wen tritt die deutsche Mannschaft in Stuttgart an?

Die deutschen Spielerinnen treffen in Stuttgart auf Brasilien. Die Teams standen sich bereits viermal gegenüber, zuletzt gewann Deutschland in Florianópolis (BRA) mit 4:0. Damals fehlte allerdings Brasiliens Top-Spielerin Beatriz Haddad Maia, aktuell Nummer 13 der Welt. Angeführt wird das deutsche Team von Rainer Schüttler, der begeistert ist, dass die Frauen vor Heimpublikum spielen werde: „Ich freue mich unglaublich auf das erste Heimspiel nach langer Zeit und auch die Mädels sind doppelt motiviert. Was ich mir natürlich wünsche, neben dem Sieg, sind viele Zuschauer, die uns unterstützen.“

Welche Spielerinnen sind in Stuttgart dabei?

Das deutsche Team konnte den – damals noch Fed Cup genannten – Wettbewerb schon zweimal gewinnen. Das letzte Mal war 1992. Das Damenteam besteht aus der Wimbledonhalbfinalistin Tatjana Maria, der deutschen Nummer zwei Jule Niemeier, Anna-Lena Friedsam, dem jungen Talent Eva Lys und Laura Siegemund.

Wie kann man die Matches der Deutschen verfolgen?

Aktuell sind noch Tickets für die Partie gegen Brasilien in der Porsche Arena erwerben. Erhältlich sind die Eintrittskarten über die Anbieter reservix.de oder easyticket.de ab 30 Euro.

Für alle Tennisfans die nicht vor Ort sein können: Die Partien der Deutschen sind auf die Streaming-Plattform TennisChannel zu sehen. Alle weiteren Infos und Updates findet man auf der DTB– und der Billie Jean King Cup-Website und auf den dazugehörigen Social Media-Kanälen.