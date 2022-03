Andrea Petkovic erneut bei Bad Homburg Open am Start

Einer der Publikumslieblinge der WTA-Tour ist wieder mit an Bord: Andrea Petkovic wird auch bei der zweiten Auflage der Bad Homburg Open presented by Engel & Völkers (18. bis 25. Juni 2022) an den Start gehen.

„Ich freue mich schon wahnsinnig. Vor allen Dingen darauf, wieder vor meiner Familie und meinen Freunden spielen zu können. Außerdem hatte das Turnier im vergangenen Jahr eine perfekte Premiere. Ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, was man noch besser machen kann. Aber ich bin mir sicher, dass die Veranstalter nochmal einen draufsetzen“, sagte Petkovic, für die das Rasenevent im historischen Kurpark gleich mehrere Alleinstellungsmerkmale besitzt. Es ist mit Blick auf ihre lange Profikarriere beispielsweise das einzige Turnier, in dessen Verlauf die Darmstädterin Zuhause schlafen kann.

Andrea Petkovic hat in ihrer bisherigen Laufbahn 7 WTA-Turniere (Einzel) gewonnen. Zuletzt holte sich die 1,80 m große Rechtshänderin 2021 in Cluj-Napoca einen Titel.

Rund 40 Kilometer beträgt die Entfernung zwischen ihrem Wohnort und Bad Homburg. „So ein Heimspiel haben wir Tennisprofis ja eher selten, vor allem nicht auf Rasen. Und Rasen gibt einem Turnier immer ein ganz besonderes Flair“, erklärte Petkovic, die im vergangenen Jahr das Achtelfinale erreicht hatte.

„Wunderschön“: Petkovic von der Location und den Courts begeistert

Viele Freunde und Familienmitglieder hatten die deutsche Nummer zwei damals von der Tribüne angefeuert – und bei Petkovic für Gänsehaut pur gesorgt: „Die Courts waren in einem Top-Zustand – und den Zuschauern hat man die Begeisterung angemerkt. Die Lage im Kurpark ist einfach wunderschön. Dass wir endlich ein solches Turnier in Hessen haben, mit so vielen Topspielerinnen, ist toll!“

Die 34-Jährige brennt auch im 16. Profijahr für ihren Job auf dem Court. Sie spüre das Feuer immer noch, so Petkovic. Die Leidenschaft Tennis, sie treibt die French-Open-Halbfinalistin von 2014 an. Aber „Petko“ wäre nicht „Petko“, wenn sie nicht schon längst auf anderen Bühnen ihre Duftmarke hinterlassen hätte. Die ehemalige Weltranglistenneunte moderiert regelmäßig im ZDF und hatte als Autorin im Oktober 2020 ihr Erstlingswerk „Zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht“ veröffentlicht. Das Buch erhielt blendende Kritiken.

Bereits 2021 schwärmte die Hessin bei ihrem Heimspiel vom besonderen Rasen-Feeling: „Der Begriff Boutique-Turnier passt. Man spürt hier wahnsinnig viel Liebe zum Detail!“

Die Bad Homburg Open presented by Engel & Völkers sind für Petkovic auch etwas Besonderes, weil Wimbledonsiegerin Angelique Kerber in der Kurstadt als Turnierbotschafterin fungiert. Beide sind gut befreundet und kennen sich schon seit der Jugend. Kerber hatte die Premiere des WTA-Events im vergangenen Sommer gewonnen und will ihren Titel in wenigen Monaten verteidigen.

Vielseitiges Rahmenprogramm mit Sommerfestival-Charakter geplant

Auch abseits der Courts können sich die Zuschauer auf jede Menge Unterhaltung freuen. Das Baloise Park Village lädt zum entspannten Verweilen ein. Kulinarische Genüsse in sportiver Atmosphäre und musikalisches Entertainment sollen das stimmungsvolle Tenniserlebnis an geschichtsträchtiger Stätte abrunden.

In der gesamten Turnierwoche wird es einen frei zugänglichen Publikumsbereich geben, zu dem auch die Matchcourts 1 und 2 gehören. Zudem sind Mottotage – wie der Kids Day und der Clubs Day – geplant. Detaillierte Informationen dazu erfolgen in den kommenden Wochen.

Während aktuell keine Tickets mehr für das Endspiel (25. Juni/Samstag) auf dem Spielbank Bad Homburg Centre Court verfügbar sind, gibt es für die Halbfinalmatches (24. Juni/Freitag) sowie den Eröffnungssonntag (19. Juni) noch wenige Restkarten. Für die weiteren Turniertage können noch Tribünenkarten in nahezu allen Preiskategorien gekauft werden. Die Tickets sind in Kooperation mit Reservix auf der Turnierseite sowie in autorisierten Vorverkaufsstellen erhältlich.