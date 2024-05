Angeblich geflüchtet: Camila Giorgi beendet fragwürdig ihre Karriere

Im Alter von 32-Jahren beendete Camila Giorgi urplötzlich ihre Karriere. Nun wird vermutet, dass die Italienerin auf der Flucht vor den Steuerbehörden sei.

Im März 2024 spielte die italienische Tennisspielerin Camila Giorgi ihr letztes Match auf der WTA-Tour in Miami. In der zweiten Runden unterlag sie der Weltranglisten-Ersten Iga Swiatek mit 1:6, 1:6. Allerdings: Niemand wusste, dass Giorgi auf einmal aufhören würde.

Camila Giorgi is now listed as officially retired on the ITIA website, date of retirement: May 7th

Her last match was against Swiatek in Miami, she did not enter Roland Garros pic.twitter.com/zGIC6NmVgS

— Melanie Lautrup (@melanie_lautrup) May 8, 2024